RHEA Cijena danas

Trenutačna cijena RHEA (RHEA) danas je $ 0.02676, s promjenom od 6.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RHEA u USD je $ 0.02676 po RHEA.

RHEA trenutačno je na #1337 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.35M, s količinom u optjecaju od 200.00M RHEA. Tijekom posljednja 24 sata, RHEA trgovao je između $ 0.02403 (niska) i $ 0.02729 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.11587934887394663, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.013327583514416869.

U kratkoročnim performansama, RHEA se kretao -1.48% u posljednjem satu i -16.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 84.67K.

Informacije o tržištu RHEA (RHEA)

Poredak No.1337 Tržišna kapitalizacija $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Obujam (24 sata) $ 84.67K$ 84.67K $ 84.67K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.76M$ 26.76M $ 26.76M Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 20.00% Javni blockchain NEAR

