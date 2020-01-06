OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

ImeOGN

PoredakNo.635

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.28%

Količina u optjecaju658,816,073

Maksimalna količina1,409,664,846

Ukupna količina1,409,664,846

Stopa optjecaja0.4673%

Datum izdavanja2020-01-06 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.136 USDT

Najviša vrijednost svih vremena3.38825924,2021-04-08

Najniža cijena0.04283790500370745,2025-06-22

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

