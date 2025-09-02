Više o OG

Grafikon aktualnih cijena OG (OG)
OG (OG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.12%

+1.01%

+3.38%

+3.38%

OG (OG) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.733. Tijekom protekla 24 sata, OGtrgovalo je između najniže cijene $ 12.834 i najviše cijene $ 13.96, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OG je $ 23.09664721, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1646614801723933.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OG se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OG (OG)

No.532

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija OG je $ 59.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.72M. Količina u optjecaju OG je 4.30M, s ukupnom količinom od 5000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.67M.

OG (OG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OG za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.13738+1.01%
30 dana$ +7.971+138.33%
60 dana$ +9.725+242.63%
90 dana$ +9.144+199.25%
OG promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OG od $ +0.13738 (+1.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OG 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +7.971 (+138.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OG 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OG od $ +9.725 (+242.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OG 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +9.144 (+199.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OG (OG)?

Pogledajte OG stranicu Povijest cijena sada.

Što je OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OG ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OG na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OG učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OG (OG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OG (OG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OG.

Provjerite OG predviđanje cijene sada!

OG (OG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OG (OG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OG (OG)

Tražiš kako kupiti OG? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OG na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OG u lokalnim valutama

1 OG(OG) u VND
361,383.895
1 OG(OG) u AUD
A$20.87416
1 OG(OG) u GBP
10.02509
1 OG(OG) u EUR
11.67305
1 OG(OG) u USD
$13.733
1 OG(OG) u MYR
RM57.95326
1 OG(OG) u TRY
564.70096
1 OG(OG) u JPY
¥2,018.751
1 OG(OG) u ARS
ARS$18,915.97153
1 OG(OG) u RUB
1,106.46781
1 OG(OG) u INR
1,208.36667
1 OG(OG) u IDR
Rp225,131.11152
1 OG(OG) u KRW
19,126.63575
1 OG(OG) u PHP
784.42896
1 OG(OG) u EGP
￡E.666.46249
1 OG(OG) u BRL
R$74.57019
1 OG(OG) u CAD
C$18.81421
1 OG(OG) u BDT
1,668.97149
1 OG(OG) u NGN
21,030.57887
1 OG(OG) u COP
$55,152.55198
1 OG(OG) u ZAR
R.241.7008
1 OG(OG) u UAH
568.13421
1 OG(OG) u VES
Bs2,005.018
1 OG(OG) u CLP
$13,321.01
1 OG(OG) u PKR
Rs3,891.38288
1 OG(OG) u KZT
7,391.23793
1 OG(OG) u THB
฿443.5759
1 OG(OG) u TWD
NT$420.50446
1 OG(OG) u AED
د.إ50.40011
1 OG(OG) u CHF
Fr10.9864
1 OG(OG) u HKD
HK$106.98007
1 OG(OG) u AMD
֏5,249.57658
1 OG(OG) u MAD
.د.م123.32234
1 OG(OG) u MXN
$255.98312
1 OG(OG) u SAR
ريال51.49875
1 OG(OG) u PLN
49.85079
1 OG(OG) u RON
лв59.46389
1 OG(OG) u SEK
kr128.95287
1 OG(OG) u BGN
лв22.79678
1 OG(OG) u HUF
Ft4,633.23954
1 OG(OG) u CZK
286.33305
1 OG(OG) u KWD
د.ك4.188565
1 OG(OG) u ILS
46.00555
1 OG(OG) u AOA
Kz12,518.59081
1 OG(OG) u BHD
.د.ب5.163608
1 OG(OG) u BMD
$13.733
1 OG(OG) u DKK
kr87.47921
1 OG(OG) u HNL
L359.25528
1 OG(OG) u MUR
628.9714
1 OG(OG) u NAD
$241.15148
1 OG(OG) u NOK
kr137.19267
1 OG(OG) u NZD
$23.20877
1 OG(OG) u PAB
B/.13.733
1 OG(OG) u PGK
K58.09059
1 OG(OG) u QAR
ر.ق49.98812
1 OG(OG) u RSD
дин.1,373.98665

OG Resurs

Za dublje razumijevanje OG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena OG web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OG

Koliko OG (OG) vrijedi danas?
Cijena OG uživo u USD je 13.733 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OG u USD?
Trenutačna cijena OG u USD je $ 13.733. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OG?
Tržišna kapitalizacija za OG je $ 59.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OG?
Količina u optjecaju za OG je 4.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OG?
OG je postigao ATH cijenu od 23.09664721 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OG?
OG je vidio ATL cijenu od 1.1646614801723933 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OG?
24-satni obujam trgovanja za OG je $ 1.72M USD.
Hoće li OG još narasti ove godine?
OG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OG (OG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

