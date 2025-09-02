Što je OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OG (OG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OG (OG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OG.

OG (OG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OG (OG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OG (OG)

OG u lokalnim valutama

OG Resurs

Za dublje razumijevanje OG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OG Koliko OG (OG) vrijedi danas? Cijena OG uživo u USD je 13.733 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OG u USD? $ 13.733 . Provjerite Trenutačna cijena OG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija OG? Tržišna kapitalizacija za OG je $ 59.05M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OG? Količina u optjecaju za OG je 4.30M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OG? OG je postigao ATH cijenu od 23.09664721 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OG? OG je vidio ATL cijenu od 1.1646614801723933 USD . Koliki je obujam trgovanja za OG? 24-satni obujam trgovanja za OG je $ 1.72M USD . Hoće li OG još narasti ove godine? OG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

OG (OG) Važna ažuriranja industrije

