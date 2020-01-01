OG (OG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OG (OG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OG (OG) Informacije OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Službena web stranica: https://www.socios.com/og/ Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Kupi OG odmah!

OG (OG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OG (OG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.53M $ 59.53M $ 59.53M Ukupna količina: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Količina u optjecaju: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.22M $ 69.22M $ 69.22M Povijesni maksimum: $ 17.142 $ 17.142 $ 17.142 Povijesni minimum: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Trenutna cijena: $ 13.843 $ 13.843 $ 13.843 Saznajte više o cijeni OG (OG)

OG (OG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OG (OG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OG tokena, istražite OG cijenu tokena uživo!

