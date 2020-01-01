Nodewaves (NWS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nodewaves (NWS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nodewaves (NWS) Informacije Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow. Službena web stranica: https://nodewaves.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2

Nodewaves (NWS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nodewaves (NWS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Povijesni maksimum: $ 0.004719 $ 0.004719 $ 0.004719 Povijesni minimum: $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 Trenutna cijena: $ 0.001165 $ 0.001165 $ 0.001165 Saznajte više o cijeni Nodewaves (NWS)

Nodewaves (NWS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nodewaves (NWS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NWS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NWS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NWS tokena, istražite NWS cijenu tokena uživo!

