Nodewaves (NWS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001006. Tijekom protekla 24 sata, NWStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000981 i najviše cijene $ 0.001038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NWS je $ 1.0450571959780026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000289416887258501.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NWS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -7.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nodewaves (NWS)
No.4455
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K
$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nodewaves je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.91K. Količina u optjecaju NWS je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.06M.
Nodewaves (NWS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nodewaves za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001191
-1.17%
30 dana
$ -0.000312
-23.68%
60 dana
$ -0.000513
-33.78%
90 dana
$ -0.000621
-38.17%
Nodewaves promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NWS od $ -0.00001191 (-1.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nodewaves 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000312 (-23.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nodewaves 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NWS od $ -0.000513 (-33.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nodewaves 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000621 (-38.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nodewaves (NWS)?
Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.
Nodewaves dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nodewaves ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NWS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Nodewaves na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nodewaves učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Nodewaves Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Nodewaves (NWS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nodewaves (NWS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nodewaves.
Razumijevanje tokenomike Nodewaves (NWS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NWS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Nodewaves (NWS)
Tražiš kako kupiti Nodewaves? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nodewaves na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.