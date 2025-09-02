Što je Nodewaves (NWS)

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Nodewaves Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nodewaves (NWS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nodewaves (NWS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nodewaves.

Nodewaves (NWS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nodewaves (NWS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NWS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Nodewaves Resurs

Za dublje razumijevanje Nodewaves, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nodewaves Koliko Nodewaves (NWS) vrijedi danas? Cijena NWS uživo u USD je 0.001006 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NWS u USD? $ 0.001006 . Provjerite Trenutačna cijena NWS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Nodewaves? Tržišna kapitalizacija za NWS je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NWS? Količina u optjecaju za NWS je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NWS? NWS je postigao ATH cijenu od 1.0450571959780026 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NWS? NWS je vidio ATL cijenu od 0.000289416887258501 USD . Koliki je obujam trgovanja za NWS? 24-satni obujam trgovanja za NWS je $ 11.91K USD . Hoće li NWS još narasti ove godine? NWS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NWS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

