DOGS (DOGS) Informacije The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy. Službena web stranica: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS Kupi DOGS odmah!

DOGS (DOGS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGS (DOGS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.35M $ 66.35M $ 66.35M Ukupna količina: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Količina u optjecaju: $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.62M $ 70.62M $ 70.62M Povijesni maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Povijesni minimum: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Trenutna cijena: $ 0.0001284 $ 0.0001284 $ 0.0001284 Saznajte više o cijeni DOGS (DOGS)

DOGS (DOGS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGS (DOGS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGS tokena, istražite DOGS cijenu tokena uživo!

DOGS (DOGS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOGS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOGS povijest cijena odmah!

DOGS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGS? Naša DOGS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGS predviđanje cijene tokena odmah!

