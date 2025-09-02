Više o NUM

NUM Informacije o cijeni

NUM Bijela knjiga

NUM Službena web stranica

NUM Tokenomija

NUM Prognoza cijena

NUM Povijest

Vodič za kupnju NUM

Konverter NUM u fiducijarnu valutu

NUM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Numbers Protocol Logotip

Numbers Protocol Cijena(NUM)

1 NUM u USD cijena uživo:

$0.01396
$0.01396$0.01396
-3.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Numbers Protocol (NUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:19:35 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355
24-satna najniža cijena
$ 0.01457
$ 0.01457$ 0.01457
24-satna najviša cijena

$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355

$ 0.01457
$ 0.01457$ 0.01457

$ 2.5431169107978384
$ 2.5431169107978384$ 2.5431169107978384

$ 0.014036749467942419
$ 0.014036749467942419$ 0.014036749467942419

-2.52%

-3.32%

-13.53%

-13.53%

Numbers Protocol (NUM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01394. Tijekom protekla 24 sata, NUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01355 i najviše cijene $ 0.01457, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUM je $ 2.5431169107978384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014036749467942419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUM se promijenio za -2.52% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -13.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Numbers Protocol (NUM)

No.1077

$ 11.57M
$ 11.57M$ 11.57M

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

$ 13.94M
$ 13.94M$ 13.94M

829.63M
829.63M 829.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,695,317
839,695,317 839,695,317

82.96%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Numbers Protocol je $ 11.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.57K. Količina u optjecaju NUM je 829.63M, s ukupnom količinom od 839695317. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.94M.

Numbers Protocol (NUM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Numbers Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004794-3.32%
30 dana$ -0.00292-17.32%
60 dana$ -0.00302-17.81%
90 dana$ -0.00928-39.97%
Numbers Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NUM od $ -0.0004794 (-3.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Numbers Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00292 (-17.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Numbers Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NUM od $ -0.00302 (-17.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Numbers Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00928 (-39.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Numbers Protocol (NUM)?

Pogledajte Numbers Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Numbers Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NUM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Numbers Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Numbers Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Numbers Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Numbers Protocol (NUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Numbers Protocol (NUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Numbers Protocol.

Provjerite Numbers Protocol predviđanje cijene sada!

Numbers Protocol (NUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Numbers Protocol (NUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Numbers Protocol (NUM)

Tražiš kako kupiti Numbers Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Numbers Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NUM u lokalnim valutama

1 Numbers Protocol(NUM) u VND
366.8311
1 Numbers Protocol(NUM) u AUD
A$0.0211888
1 Numbers Protocol(NUM) u GBP
0.0101762
1 Numbers Protocol(NUM) u EUR
0.011849
1 Numbers Protocol(NUM) u USD
$0.01394
1 Numbers Protocol(NUM) u MYR
RM0.0588268
1 Numbers Protocol(NUM) u TRY
0.5732128
1 Numbers Protocol(NUM) u JPY
¥2.04918
1 Numbers Protocol(NUM) u ARS
ARS$19.2010954
1 Numbers Protocol(NUM) u RUB
1.1231458
1 Numbers Protocol(NUM) u INR
1.2265806
1 Numbers Protocol(NUM) u IDR
Rp228.5245536
1 Numbers Protocol(NUM) u KRW
19.414935
1 Numbers Protocol(NUM) u PHP
0.7962528
1 Numbers Protocol(NUM) u EGP
￡E.0.6765082
1 Numbers Protocol(NUM) u BRL
R$0.0756942
1 Numbers Protocol(NUM) u CAD
C$0.0190978
1 Numbers Protocol(NUM) u BDT
1.6941282
1 Numbers Protocol(NUM) u NGN
21.3475766
1 Numbers Protocol(NUM) u COP
$55.9838764
1 Numbers Protocol(NUM) u ZAR
R.0.245344
1 Numbers Protocol(NUM) u UAH
0.5766978
1 Numbers Protocol(NUM) u VES
Bs2.03524
1 Numbers Protocol(NUM) u CLP
$13.5218
1 Numbers Protocol(NUM) u PKR
Rs3.9500384
1 Numbers Protocol(NUM) u KZT
7.5026474
1 Numbers Protocol(NUM) u THB
฿0.450262
1 Numbers Protocol(NUM) u TWD
NT$0.4268428
1 Numbers Protocol(NUM) u AED
د.إ0.0511598
1 Numbers Protocol(NUM) u CHF
Fr0.011152
1 Numbers Protocol(NUM) u HKD
HK$0.1085926
1 Numbers Protocol(NUM) u AMD
֏5.3287044
1 Numbers Protocol(NUM) u MAD
.د.م0.1251812
1 Numbers Protocol(NUM) u MXN
$0.2598416
1 Numbers Protocol(NUM) u SAR
ريال0.052275
1 Numbers Protocol(NUM) u PLN
0.0506022
1 Numbers Protocol(NUM) u RON
лв0.0603602
1 Numbers Protocol(NUM) u SEK
kr0.1308966
1 Numbers Protocol(NUM) u BGN
лв0.0231404
1 Numbers Protocol(NUM) u HUF
Ft4.7030772
1 Numbers Protocol(NUM) u CZK
0.290649
1 Numbers Protocol(NUM) u KWD
د.ك0.0042517
1 Numbers Protocol(NUM) u ILS
0.046699
1 Numbers Protocol(NUM) u AOA
Kz12.7072858
1 Numbers Protocol(NUM) u BHD
.د.ب0.00524144
1 Numbers Protocol(NUM) u BMD
$0.01394
1 Numbers Protocol(NUM) u DKK
kr0.0887978
1 Numbers Protocol(NUM) u HNL
L0.3646704
1 Numbers Protocol(NUM) u MUR
0.638452
1 Numbers Protocol(NUM) u NAD
$0.2447864
1 Numbers Protocol(NUM) u NOK
kr0.1392606
1 Numbers Protocol(NUM) u NZD
$0.0235586
1 Numbers Protocol(NUM) u PAB
B/.0.01394
1 Numbers Protocol(NUM) u PGK
K0.0589662
1 Numbers Protocol(NUM) u QAR
ر.ق0.0507416
1 Numbers Protocol(NUM) u RSD
дин.1.394697

Numbers Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Numbers Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Numbers Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Numbers Protocol

Koliko Numbers Protocol (NUM) vrijedi danas?
Cijena NUM uživo u USD je 0.01394 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUM u USD?
Trenutačna cijena NUM u USD je $ 0.01394. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Numbers Protocol?
Tržišna kapitalizacija za NUM je $ 11.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUM?
Količina u optjecaju za NUM je 829.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUM?
NUM je postigao ATH cijenu od 2.5431169107978384 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUM?
NUM je vidio ATL cijenu od 0.014036749467942419 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUM?
24-satni obujam trgovanja za NUM je $ 56.57K USD.
Hoće li NUM još narasti ove godine?
NUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:19:35 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NUM u USD kalkulator

Iznos

NUM
NUM
USD
USD

1 NUM = 0.01394 USD

Trgujte NUM

NUMUSDT
$0.01396
$0.01396$0.01396
-3.19%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine