Numbers Protocol (NUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Numbers Protocol (NUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Numbers Protocol (NUM) Informacije The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Službena web stranica: https://www.numbersprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.numbersprotocol.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Kupi NUM odmah!

Numbers Protocol (NUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Numbers Protocol (NUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M Ukupna količina: $ 839.70M $ 839.70M $ 839.70M Količina u optjecaju: $ 829.63M $ 829.63M $ 829.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.16M $ 14.16M $ 14.16M Povijesni maksimum: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Povijesni minimum: $ 0.014036749467942419 $ 0.014036749467942419 $ 0.014036749467942419 Trenutna cijena: $ 0.01416 $ 0.01416 $ 0.01416 Saznajte više o cijeni Numbers Protocol (NUM)

Numbers Protocol (NUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Numbers Protocol (NUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NUM tokena, istražite NUM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NUM Jeste li zainteresirani za dodavanje Numbers Protocol (NUM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NUM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NUM na MEXC-u odmah!

Numbers Protocol (NUM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NUM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NUM povijest cijena odmah!

NUM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NUM? Naša NUM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NUM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!