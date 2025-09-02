Više o NAKA

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:49:53 (UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) Informacije o cijeni (USD)

Nakamoto Games (NAKA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3067. Tijekom protekla 24 sata, NAKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3016 i najviše cijene $ 0.3262, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAKA je $ 7.00098225266129, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAKA se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i -10.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nakamoto Games (NAKA)

No.699

$ 32.44M
$ 32.44M$ 32.44M

$ 197.20K
$ 197.20K$ 197.20K

$ 55.21M
$ 55.21M$ 55.21M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nakamoto Games je $ 32.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 197.20K. Količina u optjecaju NAKA je 105.76M, s ukupnom količinom od 180000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.21M.

Nakamoto Games (NAKA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nakamoto Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006771-2.16%
30 dana$ -0.0321-9.48%
60 dana$ -0.0233-7.07%
90 dana$ -0.1209-28.28%
Nakamoto Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAKA od $ -0.006771 (-2.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nakamoto Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0321 (-9.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nakamoto Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAKA od $ -0.0233 (-7.07%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nakamoto Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1209 (-28.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nakamoto Games (NAKA)?

Pogledajte Nakamoto Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nakamoto Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAKA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nakamoto Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nakamoto Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nakamoto Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nakamoto Games (NAKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nakamoto Games (NAKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nakamoto Games.

Provjerite Nakamoto Games predviđanje cijene sada!

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nakamoto Games (NAKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nakamoto Games (NAKA)

Tražiš kako kupiti Nakamoto Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nakamoto Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Nakamoto Games Resurs

Za dublje razumijevanje Nakamoto Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Nakamoto Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nakamoto Games

Koliko Nakamoto Games (NAKA) vrijedi danas?
Cijena NAKA uživo u USD je 0.3067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAKA u USD?
Trenutačna cijena NAKA u USD je $ 0.3067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nakamoto Games?
Tržišna kapitalizacija za NAKA je $ 32.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAKA?
Količina u optjecaju za NAKA je 105.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAKA?
NAKA je postigao ATH cijenu od 7.00098225266129 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAKA?
NAKA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAKA?
24-satni obujam trgovanja za NAKA je $ 197.20K USD.
Hoće li NAKA još narasti ove godine?
NAKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:49:53 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

