Nakamoto Games (NAKA) Informacije Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Službena web stranica: https://www.nakamoto.games/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nakamoto Games (NAKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.80M $ 32.80M $ 32.80M Ukupna količina: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Količina u optjecaju: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.82M $ 55.82M $ 55.82M Povijesni maksimum: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.3101 $ 0.3101 $ 0.3101 Saznajte više o cijeni Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nakamoto Games (NAKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAKA tokena, istražite NAKA cijenu tokena uživo!

Nakamoto Games (NAKA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NAKA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NAKA povijest cijena odmah!

NAKA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAKA? Naša NAKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAKA predviđanje cijene tokena odmah!

