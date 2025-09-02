Partisia Blockchain (MPC) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.01803
$ 0.0194
$ 0.01803
$ 0.0194
$ 0.6931521212647741
$ 0.004261437024344198
Partisia Blockchain (MPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01808. Tijekom protekla 24 sata, MPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01803 i najviše cijene $ 0.0194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPC je $ 0.6931521212647741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004261437024344198.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPC se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -5.43% u posljednjih 24 sata i -6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Partisia Blockchain (MPC)
$ 6.50M
$ 4.03K
$ 18.08M
359.60M
1,000,000,000
553,810,781.8625
Trenutačna tržišna kapitalizacija Partisia Blockchain je $ 6.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.03K. Količina u optjecaju MPC je 359.60M, s ukupnom količinom od 553810781.8625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.08M.
Partisia Blockchain (MPC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Partisia Blockchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Danas
$ -0.0010381
-5.43%
30 dana
$ -0.0054
-23.00%
60 dana
$ +0.01158
+178.15%
90 dana
$ +0.01234
+214.98%
Partisia Blockchain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MPC od $ -0.0010381 (-5.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Partisia Blockchain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0054 (-23.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Partisia Blockchain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MPC od $ +0.01158 (+178.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Partisia Blockchain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01234 (+214.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Partisia Blockchain (MPC)?
Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.
Partisia Blockchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Partisia Blockchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Partisia Blockchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Partisia Blockchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Partisia Blockchain Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Partisia Blockchain (MPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Partisia Blockchain (MPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Partisia Blockchain.
Razumijevanje tokenomike Partisia Blockchain (MPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Partisia Blockchain (MPC)
Tražiš kako kupiti Partisia Blockchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Partisia Blockchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.