Partisia Blockchain Logotip

Partisia Blockchain Cijena(MPC)

1 MPC u USD cijena uživo:

$0.01808
-5.43%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Partisia Blockchain (MPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:12 (UTC+8)

Partisia Blockchain (MPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01803
24-satna najniža cijena
$ 0.0194
24-satna najviša cijena

$ 0.01803
$ 0.0194
$ 0.6931521212647741
$ 0.004261437024344198
-0.06%

-5.43%

-6.57%

-6.57%

Partisia Blockchain (MPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01808. Tijekom protekla 24 sata, MPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01803 i najviše cijene $ 0.0194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPC je $ 0.6931521212647741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004261437024344198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPC se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -5.43% u posljednjih 24 sata i -6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Partisia Blockchain (MPC)

No.1289

$ 6.50M
$ 4.03K
$ 18.08M
359.60M
1,000,000,000
553,810,781.8625
35.95%

MPC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Partisia Blockchain je $ 6.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.03K. Količina u optjecaju MPC je 359.60M, s ukupnom količinom od 553810781.8625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.08M.

Partisia Blockchain (MPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Partisia Blockchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0010381-5.43%
30 dana$ -0.0054-23.00%
60 dana$ +0.01158+178.15%
90 dana$ +0.01234+214.98%
Partisia Blockchain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MPC od $ -0.0010381 (-5.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Partisia Blockchain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0054 (-23.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Partisia Blockchain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MPC od $ +0.01158 (+178.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Partisia Blockchain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01234 (+214.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Partisia Blockchain (MPC)?

Pogledajte Partisia Blockchain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Partisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Partisia Blockchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Partisia Blockchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Partisia Blockchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Partisia Blockchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Partisia Blockchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Partisia Blockchain (MPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Partisia Blockchain (MPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Partisia Blockchain.

Provjerite Partisia Blockchain predviđanje cijene sada!

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Partisia Blockchain (MPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Partisia Blockchain (MPC)

Tražiš kako kupiti Partisia Blockchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Partisia Blockchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.

MPC u lokalnim valutama

1 Partisia Blockchain(MPC) u VND
475.7752
A$0.0274816
1 Partisia Blockchain(MPC) u GBP
0.0131984
1 Partisia Blockchain(MPC) u EUR
0.015368
1 Partisia Blockchain(MPC) u USD
1 Partisia Blockchain(MPC) u MYR
RM0.0762976
1 Partisia Blockchain(MPC) u TRY
0.7438112
1 Partisia Blockchain(MPC) u JPY
¥2.65776
1 Partisia Blockchain(MPC) u ARS
ARS$24.9035728
1 Partisia Blockchain(MPC) u RUB
1.4565248
1 Partisia Blockchain(MPC) u INR
1.591944
1 Partisia Blockchain(MPC) u IDR
Rp296.3933952
1 Partisia Blockchain(MPC) u KRW
25.216176
1 Partisia Blockchain(MPC) u PHP
1.0329104
1 Partisia Blockchain(MPC) u EGP
￡E.0.8772416
1 Partisia Blockchain(MPC) u BRL
R$0.0981744
1 Partisia Blockchain(MPC) u CAD
C$0.0247696
1 Partisia Blockchain(MPC) u BDT
2.1972624
1 Partisia Blockchain(MPC) u NGN
27.6875312
1 Partisia Blockchain(MPC) u COP
$72.6103648
1 Partisia Blockchain(MPC) u ZAR
R.0.318208
1 Partisia Blockchain(MPC) u UAH
0.7490544
1 Partisia Blockchain(MPC) u VES
Bs2.63968
1 Partisia Blockchain(MPC) u CLP
$17.50144
1 Partisia Blockchain(MPC) u PKR
Rs5.1303808
1 Partisia Blockchain(MPC) u KZT
9.7465664
1 Partisia Blockchain(MPC) u THB
฿0.5841648
1 Partisia Blockchain(MPC) u TWD
NT$0.5539712
1 Partisia Blockchain(MPC) u AED
د.إ0.0663536
1 Partisia Blockchain(MPC) u CHF
Fr0.014464
1 Partisia Blockchain(MPC) u HKD
HK$0.1408432
1 Partisia Blockchain(MPC) u AMD
֏6.9112608
1 Partisia Blockchain(MPC) u MAD
.د.م0.1623584
1 Partisia Blockchain(MPC) u MXN
$0.337192
1 Partisia Blockchain(MPC) u SAR
ريال0.0678
1 Partisia Blockchain(MPC) u PLN
0.0658112
1 Partisia Blockchain(MPC) u RON
лв0.0782864
1 Partisia Blockchain(MPC) u SEK
kr0.1697712
1 Partisia Blockchain(MPC) u BGN
лв0.0300128
1 Partisia Blockchain(MPC) u HUF
Ft6.103808
1 Partisia Blockchain(MPC) u CZK
0.3771488
1 Partisia Blockchain(MPC) u KWD
د.ك0.0055144
1 Partisia Blockchain(MPC) u ILS
0.060568
1 Partisia Blockchain(MPC) u AOA
Kz16.4811856
1 Partisia Blockchain(MPC) u BHD
.د.ب0.00681616
1 Partisia Blockchain(MPC) u BMD
1 Partisia Blockchain(MPC) u DKK
kr0.1151696
1 Partisia Blockchain(MPC) u HNL
L0.473696
1 Partisia Blockchain(MPC) u MUR
0.828064
1 Partisia Blockchain(MPC) u NAD
$0.3180272
1 Partisia Blockchain(MPC) u NOK
kr0.1806192
1 Partisia Blockchain(MPC) u NZD
$0.0305552
1 Partisia Blockchain(MPC) u PAB
B/.0.01808
1 Partisia Blockchain(MPC) u PGK
K0.0764784
1 Partisia Blockchain(MPC) u QAR
ر.ق0.0658112
1 Partisia Blockchain(MPC) u RSD
дин.1.8101696

Partisia Blockchain Resurs

Za dublje razumijevanje Partisia Blockchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Partisia Blockchain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Partisia Blockchain

Koliko Partisia Blockchain (MPC) vrijedi danas?
Cijena MPC uživo u USD je 0.01808 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MPC u USD?
Trenutačna cijena MPC u USD je $ 0.01808. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Partisia Blockchain?
Tržišna kapitalizacija za MPC je $ 6.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MPC?
Količina u optjecaju za MPC je 359.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MPC?
MPC je postigao ATH cijenu od 0.6931521212647741 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MPC?
MPC je vidio ATL cijenu od 0.004261437024344198 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MPC?
24-satni obujam trgovanja za MPC je $ 4.03K USD.
Hoće li MPC još narasti ove godine?
MPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Partisia Blockchain (MPC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

