Partisia Blockchain (MPC) Informacije Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry's most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Službena web stranica: https://partisiablockchain.com/ Bijela knjiga: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Istraživač blokova: https://browser.partisiablockchain.com/

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Partisia Blockchain (MPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.42M Ukupna količina: $ 553.81M Količina u optjecaju: $ 359.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.17M Povijesni maksimum: $ 0.969 Povijesni minimum: $ 0.004261437024344198 Trenutna cijena: $ 0.02617

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Partisia Blockchain (MPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MPC tokena, istražite MPC cijenu tokena uživo!

Partisia Blockchain (MPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MPC? Naša MPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

