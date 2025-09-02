Više o MLC

MLC Informacije o cijeni

MLC Bijela knjiga

MLC Službena web stranica

MLC Tokenomija

MLC Prognoza cijena

MLC Povijest

Vodič za kupnju MLC

Konverter MLC u fiducijarnu valutu

MLC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

My Lovely Planet Logotip

My Lovely Planet Cijena(MLC)

1 MLC u USD cijena uživo:

$0.2622
$0.2622$0.2622
+3.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena My Lovely Planet (MLC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:15 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2438
$ 0.2438$ 0.2438
24-satna najniža cijena
$ 0.2799
$ 0.2799$ 0.2799
24-satna najviša cijena

$ 0.2438
$ 0.2438$ 0.2438

$ 0.2799
$ 0.2799$ 0.2799

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

0.00%

+3.14%

+7.72%

+7.72%

My Lovely Planet (MLC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2622. Tijekom protekla 24 sata, MLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2438 i najviše cijene $ 0.2799, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MLC je $ 0.9810564877928539, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07323672467418013.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MLC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.14% u posljednjih 24 sata i +7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu My Lovely Planet (MLC)

No.914

$ 19.08M
$ 19.08M$ 19.08M

$ 58.17K
$ 58.17K$ 58.17K

$ 60.31M
$ 60.31M$ 60.31M

72.76M
72.76M 72.76M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

31.63%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija My Lovely Planet je $ 19.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.17K. Količina u optjecaju MLC je 72.76M, s ukupnom količinom od 229999998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.31M.

My Lovely Planet (MLC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena My Lovely Planet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.007982+3.14%
30 dana$ -0.0298-10.21%
60 dana$ +0.0369+16.37%
90 dana$ -0.0749-22.22%
My Lovely Planet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MLC od $ +0.007982 (+3.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

My Lovely Planet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0298 (-10.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

My Lovely Planet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MLC od $ +0.0369 (+16.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

My Lovely Planet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0749 (-22.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena My Lovely Planet (MLC)?

Pogledajte My Lovely Planet stranicu Povijest cijena sada.

Što je My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje My Lovely Planet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MLC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o My Lovely Planet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje My Lovely Planet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

My Lovely Planet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će My Lovely Planet (MLC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših My Lovely Planet (MLC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za My Lovely Planet.

Provjerite My Lovely Planet predviđanje cijene sada!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike My Lovely Planet (MLC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MLC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti My Lovely Planet (MLC)

Tražiš kako kupiti My Lovely Planet? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti My Lovely Planet na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MLC u lokalnim valutama

1 My Lovely Planet(MLC) u VND
6,899.793
1 My Lovely Planet(MLC) u AUD
A$0.398544
1 My Lovely Planet(MLC) u GBP
0.191406
1 My Lovely Planet(MLC) u EUR
0.22287
1 My Lovely Planet(MLC) u USD
$0.2622
1 My Lovely Planet(MLC) u MYR
RM1.106484
1 My Lovely Planet(MLC) u TRY
10.781664
1 My Lovely Planet(MLC) u JPY
¥38.5434
1 My Lovely Planet(MLC) u ARS
ARS$361.156902
1 My Lovely Planet(MLC) u RUB
21.125454
1 My Lovely Planet(MLC) u INR
23.070978
1 My Lovely Planet(MLC) u IDR
Rp4,298.359968
1 My Lovely Planet(MLC) u KRW
365.17905
1 My Lovely Planet(MLC) u PHP
14.976864
1 My Lovely Planet(MLC) u EGP
￡E.12.724566
1 My Lovely Planet(MLC) u BRL
R$1.423746
1 My Lovely Planet(MLC) u CAD
C$0.359214
1 My Lovely Planet(MLC) u BDT
31.865166
1 My Lovely Planet(MLC) u NGN
401.530458
1 My Lovely Planet(MLC) u COP
$1,053.010932
1 My Lovely Planet(MLC) u ZAR
R.4.61472
1 My Lovely Planet(MLC) u UAH
10.847214
1 My Lovely Planet(MLC) u VES
Bs38.2812
1 My Lovely Planet(MLC) u CLP
$254.334
1 My Lovely Planet(MLC) u PKR
Rs74.296992
1 My Lovely Planet(MLC) u KZT
141.118662
1 My Lovely Planet(MLC) u THB
฿8.46906
1 My Lovely Planet(MLC) u TWD
NT$8.028564
1 My Lovely Planet(MLC) u AED
د.إ0.962274
1 My Lovely Planet(MLC) u CHF
Fr0.20976
1 My Lovely Planet(MLC) u HKD
HK$2.042538
1 My Lovely Planet(MLC) u AMD
֏100.228572
1 My Lovely Planet(MLC) u MAD
.د.م2.354556
1 My Lovely Planet(MLC) u MXN
$4.887408
1 My Lovely Planet(MLC) u SAR
ريال0.98325
1 My Lovely Planet(MLC) u PLN
0.954408
1 My Lovely Planet(MLC) u RON
лв1.135326
1 My Lovely Planet(MLC) u SEK
kr2.462058
1 My Lovely Planet(MLC) u BGN
лв0.435252
1 My Lovely Planet(MLC) u HUF
Ft88.489878
1 My Lovely Planet(MLC) u CZK
5.46687
1 My Lovely Planet(MLC) u KWD
د.ك0.079971
1 My Lovely Planet(MLC) u ILS
0.87837
1 My Lovely Planet(MLC) u AOA
Kz239.013654
1 My Lovely Planet(MLC) u BHD
.د.ب0.0985872
1 My Lovely Planet(MLC) u BMD
$0.2622
1 My Lovely Planet(MLC) u DKK
kr1.670214
1 My Lovely Planet(MLC) u HNL
L6.859152
1 My Lovely Planet(MLC) u MUR
12.00876
1 My Lovely Planet(MLC) u NAD
$4.604232
1 My Lovely Planet(MLC) u NOK
kr2.622
1 My Lovely Planet(MLC) u NZD
$0.443118
1 My Lovely Planet(MLC) u PAB
B/.0.2622
1 My Lovely Planet(MLC) u PGK
K1.109106
1 My Lovely Planet(MLC) u QAR
ر.ق0.954408
1 My Lovely Planet(MLC) u RSD
дин.26.238354

My Lovely Planet Resurs

Za dublje razumijevanje My Lovely Planet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena My Lovely Planet web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o My Lovely Planet

Koliko My Lovely Planet (MLC) vrijedi danas?
Cijena MLC uživo u USD je 0.2622 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MLC u USD?
Trenutačna cijena MLC u USD je $ 0.2622. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija My Lovely Planet?
Tržišna kapitalizacija za MLC je $ 19.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MLC?
Količina u optjecaju za MLC je 72.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MLC?
MLC je postigao ATH cijenu od 0.9810564877928539 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MLC?
MLC je vidio ATL cijenu od 0.07323672467418013 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MLC?
24-satni obujam trgovanja za MLC je $ 58.17K USD.
Hoće li MLC još narasti ove godine?
MLC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MLC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:15 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MLC u USD kalkulator

Iznos

MLC
MLC
USD
USD

1 MLC = 0.2622 USD

Trgujte MLC

MLCUSDT
$0.2622
$0.2622$0.2622
+3.14%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine