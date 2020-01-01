My Lovely Planet (MLC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u My Lovely Planet (MLC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

My Lovely Planet (MLC) Informacije My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Službena web stranica: https://www.mylovelyplanet.org/ Bijela knjiga: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Kupi MLC odmah!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za My Lovely Planet (MLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.66M $ 23.66M $ 23.66M Ukupna količina: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Količina u optjecaju: $ 73.15M $ 73.15M $ 73.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 74.38M $ 74.38M $ 74.38M Povijesni maksimum: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Povijesni minimum: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Trenutna cijena: $ 0.3234 $ 0.3234 $ 0.3234 Saznajte više o cijeni My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike My Lovely Planet (MLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MLC tokena, istražite MLC cijenu tokena uživo!

My Lovely Planet (MLC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MLC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MLC povijest cijena odmah!

MLC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MLC? Naša MLC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MLC predviđanje cijene tokena odmah!

