MINX TOKEN (MINX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05885. Tijekom protekla 24 sata, MINXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05811 i najviše cijene $ 0.06011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINX je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINX se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MINX TOKEN (MINX)
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija MINX TOKEN je $ 139.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 111.85K. Količina u optjecaju MINX je 2.37M, s ukupnom količinom od 35000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.
MINX TOKEN (MINX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MINX TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0005884
+1.01%
30 dana
$ -0.00386
-6.16%
60 dana
$ -0.00287
-4.66%
90 dana
$ -0.08087
-57.89%
MINX TOKEN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MINX od $ +0.0005884 (+1.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MINX TOKEN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00386 (-6.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MINX TOKEN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MINX od $ -0.00287 (-4.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MINX TOKEN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.08087 (-57.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.
MINX TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MINX TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MINX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o MINX TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MINX TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
