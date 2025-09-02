Više o MINX

MINX TOKEN Logotip

MINX TOKEN Cijena(MINX)

1 MINX u USD cijena uživo:

$0.05885
+1.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MINX TOKEN (MINX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:48:18 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05811
24-satna najniža cijena
$ 0.06011
24-satna najviša cijena

$ 0.05811
$ 0.06011
--
--
-0.26%

+1.01%

-0.85%

-0.85%

MINX TOKEN (MINX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05885. Tijekom protekla 24 sata, MINXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05811 i najviše cijene $ 0.06011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINX je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINX se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MINX TOKEN (MINX)

$ 139.42K
$ 111.85K
$ 2.06M
2.37M
35,000,000
MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MINX TOKEN je $ 139.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 111.85K. Količina u optjecaju MINX je 2.37M, s ukupnom količinom od 35000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.

MINX TOKEN (MINX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MINX TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0005884+1.01%
30 dana$ -0.00386-6.16%
60 dana$ -0.00287-4.66%
90 dana$ -0.08087-57.89%
MINX TOKEN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MINX od $ +0.0005884 (+1.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MINX TOKEN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00386 (-6.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MINX TOKEN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MINX od $ -0.00287 (-4.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MINX TOKEN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.08087 (-57.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MINX TOKEN (MINX)?

Pogledajte MINX TOKEN stranicu Povijest cijena sada.

Što je MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MINX TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MINX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MINX TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MINX TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MINX TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MINX TOKEN (MINX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MINX TOKEN (MINX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MINX TOKEN.

Provjerite MINX TOKEN predviđanje cijene sada!

MINX TOKEN (MINX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MINX TOKEN (MINX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MINX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MINX TOKEN (MINX)

Tražiš kako kupiti MINX TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MINX TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MINX u lokalnim valutama

1 MINX TOKEN(MINX) u VND
1,548.63775
1 MINX TOKEN(MINX) u AUD
A$0.089452
1 MINX TOKEN(MINX) u GBP
0.0429605
1 MINX TOKEN(MINX) u EUR
0.0500225
1 MINX TOKEN(MINX) u USD
$0.05885
1 MINX TOKEN(MINX) u MYR
RM0.248347
1 MINX TOKEN(MINX) u TRY
2.421089
1 MINX TOKEN(MINX) u JPY
¥8.65095
1 MINX TOKEN(MINX) u ARS
ARS$81.0605785
1 MINX TOKEN(MINX) u RUB
4.7415445
1 MINX TOKEN(MINX) u INR
5.1788
1 MINX TOKEN(MINX) u IDR
Rp964.753944
1 MINX TOKEN(MINX) u KRW
82.078095
1 MINX TOKEN(MINX) u PHP
3.361512
1 MINX TOKEN(MINX) u EGP
￡E.2.855402
1 MINX TOKEN(MINX) u BRL
R$0.3195555
1 MINX TOKEN(MINX) u CAD
C$0.0806245
1 MINX TOKEN(MINX) u BDT
7.1520405
1 MINX TOKEN(MINX) u NGN
90.1223015
1 MINX TOKEN(MINX) u COP
$236.345131
1 MINX TOKEN(MINX) u ZAR
R.1.036937
1 MINX TOKEN(MINX) u UAH
2.4346245
1 MINX TOKEN(MINX) u VES
Bs8.5921
1 MINX TOKEN(MINX) u CLP
$57.0845
1 MINX TOKEN(MINX) u PKR
Rs16.675736
1 MINX TOKEN(MINX) u KZT
31.6736585
1 MINX TOKEN(MINX) u THB
฿1.9014435
1 MINX TOKEN(MINX) u TWD
NT$1.8025755
1 MINX TOKEN(MINX) u AED
د.إ0.2159795
1 MINX TOKEN(MINX) u CHF
Fr0.04708
1 MINX TOKEN(MINX) u HKD
HK$0.4584415
1 MINX TOKEN(MINX) u AMD
֏22.496001
1 MINX TOKEN(MINX) u MAD
.د.م0.528473
1 MINX TOKEN(MINX) u MXN
$1.0975525
1 MINX TOKEN(MINX) u SAR
ريال0.2206875
1 MINX TOKEN(MINX) u PLN
0.2136255
1 MINX TOKEN(MINX) u RON
лв0.2548205
1 MINX TOKEN(MINX) u SEK
kr0.5526015
1 MINX TOKEN(MINX) u BGN
лв0.0982795
1 MINX TOKEN(MINX) u HUF
Ft19.847751
1 MINX TOKEN(MINX) u CZK
1.226434
1 MINX TOKEN(MINX) u KWD
د.ك0.01794925
1 MINX TOKEN(MINX) u ILS
0.1971475
1 MINX TOKEN(MINX) u AOA
Kz53.6458945
1 MINX TOKEN(MINX) u BHD
.د.ب0.02218645
1 MINX TOKEN(MINX) u BMD
$0.05885
1 MINX TOKEN(MINX) u DKK
kr0.3748745
1 MINX TOKEN(MINX) u HNL
L1.539516
1 MINX TOKEN(MINX) u MUR
2.69533
1 MINX TOKEN(MINX) u NAD
$1.033406
1 MINX TOKEN(MINX) u NOK
kr0.5879115
1 MINX TOKEN(MINX) u NZD
$0.0994565
1 MINX TOKEN(MINX) u PAB
B/.0.05885
1 MINX TOKEN(MINX) u PGK
K0.2489355
1 MINX TOKEN(MINX) u QAR
ر.ق0.214214
1 MINX TOKEN(MINX) u RSD
дин.5.886177

MINX TOKEN Resurs

Za dublje razumijevanje MINX TOKEN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MINX TOKEN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MINX TOKEN

Koliko MINX TOKEN (MINX) vrijedi danas?
Cijena MINX uživo u USD je 0.05885 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MINX u USD?
Trenutačna cijena MINX u USD je $ 0.05885. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MINX TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za MINX je $ 139.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MINX?
Količina u optjecaju za MINX je 2.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MINX?
MINX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MINX?
MINX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za MINX?
24-satni obujam trgovanja za MINX je $ 111.85K USD.
Hoće li MINX još narasti ove godine?
MINX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MINX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MINX TOKEN (MINX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

