MINX TOKEN (MINX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MINX TOKEN (MINX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MINX TOKEN (MINX) Informacije Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Službena web stranica: https://www.minxtoken.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.minxtoken.io/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Kupi MINX odmah!

MINX TOKEN (MINX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MINX TOKEN (MINX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 139.70K $ 139.70K $ 139.70K Ukupna količina: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Količina u optjecaju: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Povijesni maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.05897 $ 0.05897 $ 0.05897 Saznajte više o cijeni MINX TOKEN (MINX)

MINX TOKEN (MINX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MINX TOKEN (MINX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINX tokena, istražite MINX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MINX Jeste li zainteresirani za dodavanje MINX TOKEN (MINX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MINX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MINX na MEXC-u odmah!

MINX TOKEN (MINX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MINX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MINX povijest cijena odmah!

MINX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MINX? Naša MINX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MINX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!