Što je Minswap (MIN)

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Minswap (MIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minswap (MIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Minswap (MIN)

Tražiš kako kupiti Minswap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Minswap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Minswap Resurs

Za dublje razumijevanje Minswap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minswap Koliko Minswap (MIN) vrijedi danas? Cijena MIN uživo u USD je 0.02249 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MIN u USD? $ 0.02249 . Provjerite Trenutačna cijena MIN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Minswap? Tržišna kapitalizacija za MIN je $ 40.55M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MIN? Količina u optjecaju za MIN je 1.80B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIN? MIN je postigao ATH cijenu od 0.06410918716052975 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIN? MIN je vidio ATL cijenu od 0.010312705914057163 USD . Koliki je obujam trgovanja za MIN? 24-satni obujam trgovanja za MIN je $ 86.01K USD . Hoće li MIN još narasti ove godine? MIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

