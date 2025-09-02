Više o MEY

Mey Network Logotip

Mey Network Cijena(MEY)

1 MEY u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Mey Network (MEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:07:27 (UTC+8)

Mey Network (MEY) Informacije o cijeni (USD)

Mey Network (MEY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05609. Tijekom protekla 24 sata, MEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05131 i najviše cijene $ 0.06188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEY je $ 0.4906243303518219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02039484590784851.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEY se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -3.69% u posljednjih 24 sata i +104.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mey Network (MEY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mey Network je $ 15.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 103.26K. Količina u optjecaju MEY je 284.31M, s ukupnom količinom od 2300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.01M.

Mey Network (MEY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mey Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002149-3.69%
30 dana$ +0.0304+118.33%
60 dana$ +0.03034+117.82%
90 dana$ +0.02909+107.74%
Mey Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MEY od $ -0.002149 (-3.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mey Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0304 (+118.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mey Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEY od $ +0.03034 (+117.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mey Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02909 (+107.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mey Network (MEY)?

Pogledajte Mey Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mey Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MEY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mey Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mey Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mey Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mey Network (MEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mey Network (MEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mey Network.

Provjerite Mey Network predviđanje cijene sada!

Mey Network (MEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mey Network (MEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mey Network (MEY)

Tražiš kako kupiti Mey Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mey Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MEY u lokalnim valutama

Mey Network Resurs

Za dublje razumijevanje Mey Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Mey Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mey Network

Koliko Mey Network (MEY) vrijedi danas?
Cijena MEY uživo u USD je 0.05609 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEY u USD?
Trenutačna cijena MEY u USD je $ 0.05609. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mey Network?
Tržišna kapitalizacija za MEY je $ 15.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEY?
Količina u optjecaju za MEY je 284.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEY?
MEY je postigao ATH cijenu od 0.4906243303518219 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEY?
MEY je vidio ATL cijenu od 0.02039484590784851 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEY?
24-satni obujam trgovanja za MEY je $ 103.26K USD.
Hoće li MEY još narasti ove godine?
MEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mey Network (MEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

