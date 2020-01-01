Mey Network (MEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mey Network (MEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mey Network (MEY) Informacije Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Službena web stranica: https://mey.network/ Bijela knjiga: https://docs.mey.network/mey-network Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Mey Network (MEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mey Network (MEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.30M $ 22.30M $ 22.30M Ukupna količina: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Količina u optjecaju: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 180.44M $ 180.44M $ 180.44M Povijesni maksimum: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Povijesni minimum: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Trenutna cijena: $ 0.07845 $ 0.07845 $ 0.07845 Saznajte više o cijeni Mey Network (MEY)

Mey Network (MEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mey Network (MEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEY tokena, istražite MEY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MEY

Mey Network (MEY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MEY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MEY Predviđanje cijene

