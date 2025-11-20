Meta xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Meta xStock (METAX) danas je $ 604.54, s promjenom od 2.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije METAX u USD je $ 604.54 po METAX.

Meta xStock trenutačno je na #1367 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.72M, s količinom u optjecaju od 7.80K METAX. Tijekom posljednja 24 sata, METAX trgovao je između $ 578.51 (niska) i $ 605.39 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,543.8216023323089, dok je rekordna najniža cijena bila $ 582.6841065136559.

U kratkoročnim performansama, METAX se kretao -0.11% u posljednjem satu i -1.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.20K.

Informacije o tržištu Meta xStock (METAX)

Poredak No.1367 Tržišna kapitalizacija $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Obujam (24 sata) $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Količina u optjecaju 7.80K 7.80K 7.80K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 7,799.90421361 7,799.90421361 7,799.90421361 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta xStock je $ 4.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.20K. Količina u optjecaju METAX je 7.80K, s ukupnom količinom od 7799.90421361. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.72M.