Na temelju vašeg predviđanja, Meta xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 596.15 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Meta xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 625.9575 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za METAX je $ 657.2553 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za METAX je $ 690.1181 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za METAX u 2029. je $ 724.6240 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za METAX u 2030. je $ 760.8552 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Meta xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,239.3530.

U 2050. godini, cijena Meta xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,018.7754.