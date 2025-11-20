MultiBank Group Cijena danas

Trenutačna cijena MultiBank Group (MBG) danas je $ 0.4369, s promjenom od 0.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MBG u USD je $ 0.4369 po MBG.

MultiBank Group trenutačno je na #3253 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MBG. Tijekom posljednja 24 sata, MBG trgovao je između $ 0.4351 (niska) i $ 0.4674 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.6915943417368275, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.36701751283509526.

U kratkoročnim performansama, MBG se kretao -0.16% u posljednjem satu i -11.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.25M.

Informacije o tržištu MultiBank Group (MBG)

Poredak No.3253 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 436.90M$ 436.90M $ 436.90M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MultiBank Group je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.25M. Količina u optjecaju MBG je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.90M.