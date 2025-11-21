MultiBank Group (MBG) Tokenomika

MultiBank Group (MBG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MultiBank Group (MBG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:00:36 (UTC+8)
USD

MultiBank Group (MBG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MultiBank Group (MBG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 439.40M
$ 439.40M$ 439.40M
Povijesni maksimum:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
Povijesni minimum:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
Trenutna cijena:
$ 0.4394
$ 0.4394$ 0.4394

MultiBank Group (MBG) Informacije

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Službena web stranica:
https://www.multibankgroup.com/en
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

MultiBank Group (MBG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MultiBank Group (MBG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MBG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MBG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MBG tokena, istražite MBG cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

