iMe Lab Logotip

iMe Lab Cijena(LIME)

1 LIME u USD cijena uživo:

$0.01181
$0.01181$0.01181
-1.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena iMe Lab (LIME)
iMe Lab (LIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156
24-satna najniža cijena
$ 0.01339
$ 0.01339$ 0.01339
24-satna najviša cijena

$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156

$ 0.01339
$ 0.01339$ 0.01339

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121

+0.25%

-1.91%

+0.42%

+0.42%

iMe Lab (LIME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01181. Tijekom protekla 24 sata, LIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01156 i najviše cijene $ 0.01339, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIME je $ 0.4022838344046823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003896189795708121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIME se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i +0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iMe Lab (LIME)

No.1166

$ 8.91M
$ 8.91M$ 8.91M

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

754.34M
754.34M 754.34M

996,079,000
996,079,000 996,079,000

996,079,000
996,079,000 996,079,000

75.73%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija iMe Lab je $ 8.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.37K. Količina u optjecaju LIME je 754.34M, s ukupnom količinom od 996079000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.76M.

iMe Lab (LIME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena iMe Lab za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00023-1.91%
30 dana$ +0.00215+22.25%
60 dana$ +0.00351+42.28%
90 dana$ -0.00302-20.37%
iMe Lab promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LIME od $ -0.00023 (-1.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

iMe Lab 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00215 (+22.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

iMe Lab 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIME od $ +0.00351 (+42.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

iMe Lab 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00302 (-20.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena iMe Lab (LIME)?

Pogledajte iMe Lab stranicu Povijest cijena sada.

Što je iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje iMe Lab ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LIME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o iMe Lab na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje iMe Lab učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

iMe Lab Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iMe Lab (LIME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iMe Lab (LIME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iMe Lab.

Provjerite iMe Lab predviđanje cijene sada!

iMe Lab (LIME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iMe Lab (LIME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti iMe Lab (LIME)

Tražiš kako kupiti iMe Lab? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti iMe Lab na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LIME u lokalnim valutama

iMe Lab Resurs

Za dublje razumijevanje iMe Lab, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena iMe Lab web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iMe Lab

Koliko iMe Lab (LIME) vrijedi danas?
Cijena LIME uživo u USD je 0.01181 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIME u USD?
Trenutačna cijena LIME u USD je $ 0.01181. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iMe Lab?
Tržišna kapitalizacija za LIME je $ 8.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIME?
Količina u optjecaju za LIME je 754.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIME?
LIME je postigao ATH cijenu od 0.4022838344046823 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIME?
LIME je vidio ATL cijenu od 0.003896189795708121 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIME?
24-satni obujam trgovanja za LIME je $ 60.37K USD.
Hoće li LIME još narasti ove godine?
LIME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
