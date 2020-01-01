iMe Lab (LIME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iMe Lab (LIME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

iMe Lab (LIME) Informacije iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Službena web stranica: https://imem.app/ Bijela knjiga: https://imem.gitbook.io/faq-eng Istraživač blokova: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Kupi LIME odmah!

iMe Lab (LIME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iMe Lab (LIME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M Ukupna količina: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Količina u optjecaju: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Povijesni maksimum: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Povijesni minimum: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Trenutna cijena: $ 0.01082 $ 0.01082 $ 0.01082 Saznajte više o cijeni iMe Lab (LIME)

iMe Lab (LIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iMe Lab (LIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIME tokena, istražite LIME cijenu tokena uživo!

iMe Lab (LIME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LIME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LIME povijest cijena odmah!

LIME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LIME? Naša LIME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LIME predviđanje cijene tokena odmah!

