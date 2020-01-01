Love Bit (LB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Love Bit (LB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Love Bit (LB) Informacije LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Službena web stranica: https://www.lovebit.org Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Kupi LB odmah!

Love Bit (LB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Love Bit (LB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 106.89M $ 106.89M $ 106.89M Povijesni maksimum: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Povijesni minimum: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Trenutna cijena: $ 0.000000509 $ 0.000000509 $ 0.000000509 Saznajte više o cijeni Love Bit (LB)

Love Bit (LB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Love Bit (LB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LB tokena, istražite LB cijenu tokena uživo!

Love Bit (LB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LB povijest cijena odmah!

LB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LB? Naša LB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LB predviđanje cijene tokena odmah!

