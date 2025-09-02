Više o LB

LB Informacije o cijeni

LB Službena web stranica

LB Tokenomija

LB Prognoza cijena

LB Povijest

Vodič za kupnju LB

Konverter LB u fiducijarnu valutu

LB Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Love Bit Logotip

Love Bit Cijena(LB)

1 LB u USD cijena uživo:

$0.0000005
$0.0000005$0.0000005
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Love Bit (LB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:00:21 (UTC+8)

Love Bit (LB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000411
$ 0.000000411$ 0.000000411
24-satna najniža cijena
$ 0.000000524
$ 0.000000524$ 0.000000524
24-satna najviša cijena

$ 0.000000411
$ 0.000000411$ 0.000000411

$ 0.000000524
$ 0.000000524$ 0.000000524

$ 0.000025455968072916
$ 0.000025455968072916$ 0.000025455968072916

$ 0.000000215404472948
$ 0.000000215404472948$ 0.000000215404472948

0.00%

0.00%

-19.23%

-19.23%

Love Bit (LB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000005. Tijekom protekla 24 sata, LBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000411 i najviše cijene $ 0.000000524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LB je $ 0.000025455968072916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000215404472948.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -19.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Love Bit (LB)

No.4275

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.93K
$ 21.93K$ 21.93K

$ 105.00M
$ 105.00M$ 105.00M

0.00
0.00 0.00

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Love Bit je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 21.93K. Količina u optjecaju LB je 0.00, s ukupnom količinom od 210000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.00M.

Love Bit (LB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Love Bit za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000000606-54.80%
60 dana$ -0.000000302-37.66%
90 dana$ -0.000000002-0.40%
Love Bit promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Love Bit 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000606 (-54.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Love Bit 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LB od $ -0.000000302 (-37.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Love Bit 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000002 (-0.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Love Bit (LB)?

Pogledajte Love Bit stranicu Povijest cijena sada.

Što je Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Love Bit ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Love Bit na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Love Bit učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Love Bit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Love Bit (LB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Love Bit (LB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Love Bit.

Provjerite Love Bit predviđanje cijene sada!

Love Bit (LB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Love Bit (LB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Love Bit (LB)

Tražiš kako kupiti Love Bit? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Love Bit na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LB u lokalnim valutama

1 Love Bit(LB) u VND
0.0131575
1 Love Bit(LB) u AUD
A$0.00000076
1 Love Bit(LB) u GBP
0.000000365
1 Love Bit(LB) u EUR
0.000000425
1 Love Bit(LB) u USD
$0.0000005
1 Love Bit(LB) u MYR
RM0.00000211
1 Love Bit(LB) u TRY
0.00002056
1 Love Bit(LB) u JPY
¥0.0000735
1 Love Bit(LB) u ARS
ARS$0.000688705
1 Love Bit(LB) u RUB
0.000040285
1 Love Bit(LB) u INR
0.000044
1 Love Bit(LB) u IDR
Rp0.00819672
1 Love Bit(LB) u KRW
0.000696375
1 Love Bit(LB) u PHP
0.00002856
1 Love Bit(LB) u EGP
￡E.0.000024265
1 Love Bit(LB) u BRL
R$0.000002715
1 Love Bit(LB) u CAD
C$0.000000685
1 Love Bit(LB) u BDT
0.000060765
1 Love Bit(LB) u NGN
0.000765695
1 Love Bit(LB) u COP
$0.00200803
1 Love Bit(LB) u ZAR
R.0.0000088
1 Love Bit(LB) u UAH
0.000020685
1 Love Bit(LB) u VES
Bs0.000073
1 Love Bit(LB) u CLP
$0.000485
1 Love Bit(LB) u PKR
Rs0.00014168
1 Love Bit(LB) u KZT
0.000269105
1 Love Bit(LB) u THB
฿0.000016155
1 Love Bit(LB) u TWD
NT$0.00001531
1 Love Bit(LB) u AED
د.إ0.000001835
1 Love Bit(LB) u CHF
Fr0.0000004
1 Love Bit(LB) u HKD
HK$0.000003895
1 Love Bit(LB) u AMD
֏0.00019113
1 Love Bit(LB) u MAD
.د.م0.00000449
1 Love Bit(LB) u MXN
$0.00000932
1 Love Bit(LB) u SAR
ريال0.000001875
1 Love Bit(LB) u PLN
0.00000182
1 Love Bit(LB) u RON
лв0.000002165
1 Love Bit(LB) u SEK
kr0.000004695
1 Love Bit(LB) u BGN
лв0.00000083
1 Love Bit(LB) u HUF
Ft0.000168745
1 Love Bit(LB) u CZK
0.000010425
1 Love Bit(LB) u KWD
د.ك0.0000001525
1 Love Bit(LB) u ILS
0.000001675
1 Love Bit(LB) u AOA
Kz0.000455785
1 Love Bit(LB) u BHD
.د.ب0.000000188
1 Love Bit(LB) u BMD
$0.0000005
1 Love Bit(LB) u DKK
kr0.000003185
1 Love Bit(LB) u HNL
L0.00001308
1 Love Bit(LB) u MUR
0.0000229
1 Love Bit(LB) u NAD
$0.00000878
1 Love Bit(LB) u NOK
kr0.000005
1 Love Bit(LB) u NZD
$0.000000845
1 Love Bit(LB) u PAB
B/.0.0000005
1 Love Bit(LB) u PGK
K0.000002115
1 Love Bit(LB) u QAR
ر.ق0.00000182
1 Love Bit(LB) u RSD
дин.0.000050035

Love Bit Resurs

Za dublje razumijevanje Love Bit, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Love Bit web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Love Bit

Koliko Love Bit (LB) vrijedi danas?
Cijena LB uživo u USD je 0.0000005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LB u USD?
Trenutačna cijena LB u USD je $ 0.0000005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Love Bit?
Tržišna kapitalizacija za LB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LB?
Količina u optjecaju za LB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LB?
LB je postigao ATH cijenu od 0.000025455968072916 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LB?
LB je vidio ATL cijenu od 0.000000215404472948 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LB?
24-satni obujam trgovanja za LB je $ 21.93K USD.
Hoće li LB još narasti ove godine?
LB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:00:21 (UTC+8)

Love Bit (LB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LB u USD kalkulator

Iznos

LB
LB
USD
USD

1 LB = 0 USD

Trgujte LB

LBUSDT
$0.0000005
$0.0000005$0.0000005
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine