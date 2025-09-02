Više o KRL

Kryll Logotip

Kryll Cijena(KRL)

1 KRL u USD cijena uživo:

$0.4005
+9.57%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kryll (KRL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:58:41 (UTC+8)

Kryll (KRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3433
24-satna najniža cijena
$ 0.4254
24-satna najviša cijena

$ 0.3433
$ 0.4254
$ 4.756550465025624
$ 0.0214475563255
-3.85%

+9.57%

+16.35%

+16.35%

Kryll (KRL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4005. Tijekom protekla 24 sata, KRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3433 i najviše cijene $ 0.4254, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRL je $ 4.756550465025624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0214475563255.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRL se promijenio za -3.85% u posljednjih sat vremena, +9.57% u posljednjih 24 sata i +16.35% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Kryll (KRL)

No.1014

$ 15.98M
$ 198.80K
$ 19.79M
39.90M
49,417,348
49,417,348
80.74%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kryll je $ 15.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 198.80K. Količina u optjecaju KRL je 39.90M, s ukupnom količinom od 49417348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.79M.

Kryll (KRL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kryll za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.03498+9.57%
30 dana$ +0.0579+16.90%
60 dana$ +0.0919+29.77%
90 dana$ +0.0579+16.90%
Kryll promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KRL od $ +0.03498 (+9.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kryll 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0579 (+16.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kryll 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KRL od $ +0.0919 (+29.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kryll 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0579 (+16.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kryll (KRL)?

Pogledajte Kryll stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KRL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kryll na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kryll učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kryll Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kryll (KRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kryll (KRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kryll.

Provjerite Kryll predviđanje cijene sada!

Kryll (KRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kryll (KRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kryll (KRL)

Tražiš kako kupiti Kryll? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kryll na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KRL u lokalnim valutama

1 Kryll(KRL) u VND
10,539.1575
1 Kryll(KRL) u AUD
A$0.60876
1 Kryll(KRL) u GBP
0.292365
1 Kryll(KRL) u EUR
0.340425
1 Kryll(KRL) u USD
$0.4005
1 Kryll(KRL) u MYR
RM1.69011
1 Kryll(KRL) u TRY
16.46856
1 Kryll(KRL) u JPY
¥58.8735
1 Kryll(KRL) u ARS
ARS$551.652705
1 Kryll(KRL) u RUB
32.268285
1 Kryll(KRL) u INR
35.244
1 Kryll(KRL) u IDR
Rp6,565.57272
1 Kryll(KRL) u KRW
557.796375
1 Kryll(KRL) u PHP
22.87656
1 Kryll(KRL) u EGP
￡E.19.436265
1 Kryll(KRL) u BRL
R$2.174715
1 Kryll(KRL) u CAD
C$0.548685
1 Kryll(KRL) u BDT
48.672765
1 Kryll(KRL) u NGN
613.321695
1 Kryll(KRL) u COP
$1,608.43203
1 Kryll(KRL) u ZAR
R.7.0488
1 Kryll(KRL) u UAH
16.568685
1 Kryll(KRL) u VES
Bs58.473
1 Kryll(KRL) u CLP
$388.485
1 Kryll(KRL) u PKR
Rs113.48568
1 Kryll(KRL) u KZT
215.553105
1 Kryll(KRL) u THB
฿12.940155
1 Kryll(KRL) u TWD
NT$12.26331
1 Kryll(KRL) u AED
د.إ1.469835
1 Kryll(KRL) u CHF
Fr0.3204
1 Kryll(KRL) u HKD
HK$3.119895
1 Kryll(KRL) u AMD
֏153.09513
1 Kryll(KRL) u MAD
.د.م3.59649
1 Kryll(KRL) u MXN
$7.46532
1 Kryll(KRL) u SAR
ريال1.501875
1 Kryll(KRL) u PLN
1.45782
1 Kryll(KRL) u RON
лв1.734165
1 Kryll(KRL) u SEK
kr3.760695
1 Kryll(KRL) u BGN
лв0.66483
1 Kryll(KRL) u HUF
Ft135.164745
1 Kryll(KRL) u CZK
8.350425
1 Kryll(KRL) u KWD
د.ك0.1221525
1 Kryll(KRL) u ILS
1.341675
1 Kryll(KRL) u AOA
Kz365.083785
1 Kryll(KRL) u BHD
.د.ب0.150588
1 Kryll(KRL) u BMD
$0.4005
1 Kryll(KRL) u DKK
kr2.551185
1 Kryll(KRL) u HNL
L10.47708
1 Kryll(KRL) u MUR
18.3429
1 Kryll(KRL) u NAD
$7.03278
1 Kryll(KRL) u NOK
kr4.005
1 Kryll(KRL) u NZD
$0.676845
1 Kryll(KRL) u PAB
B/.0.4005
1 Kryll(KRL) u PGK
K1.694115
1 Kryll(KRL) u QAR
ر.ق1.45782
1 Kryll(KRL) u RSD
дин.40.078035

Kryll Resurs

Za dublje razumijevanje Kryll, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kryll web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kryll

Koliko Kryll (KRL) vrijedi danas?
Cijena KRL uživo u USD je 0.4005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KRL u USD?
Trenutačna cijena KRL u USD je $ 0.4005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kryll?
Tržišna kapitalizacija za KRL je $ 15.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KRL?
Količina u optjecaju za KRL je 39.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KRL?
KRL je postigao ATH cijenu od 4.756550465025624 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KRL?
KRL je vidio ATL cijenu od 0.0214475563255 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KRL?
24-satni obujam trgovanja za KRL je $ 198.80K USD.
Hoće li KRL još narasti ove godine?
KRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kryll (KRL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

