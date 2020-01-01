Kryll (KRL) Tokenomika

Kryll (KRL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Kryll (KRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Kryll (KRL) Informacije

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Službena web stranica:
https://kryll.io/
Bijela knjiga:
https://www.kryll.io/whitepaper/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0

Kryll (KRL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kryll (KRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
Ukupna količina:
$ 49.42M
$ 49.42M$ 49.42M
Količina u optjecaju:
$ 39.90M
$ 39.90M$ 39.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.04M
$ 17.04M$ 17.04M
Povijesni maksimum:
$ 0.96
$ 0.96$ 0.96
Povijesni minimum:
$ 0.0214475563255
$ 0.0214475563255$ 0.0214475563255
Trenutna cijena:
$ 0.3449
$ 0.3449$ 0.3449

Kryll (KRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Kryll (KRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KRL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KRL tokena, istražite KRL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KRL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Kryll (KRL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KRL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Kryll (KRL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena KRL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

KRL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KRL? Naša KRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

