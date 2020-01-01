Kryll (KRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kryll (KRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kryll (KRL) Informacije Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Službena web stranica: https://kryll.io/ Bijela knjiga: https://www.kryll.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Kupi KRL odmah!

Kryll (KRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kryll (KRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Ukupna količina: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Količina u optjecaju: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Povijesni maksimum: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Povijesni minimum: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Trenutna cijena: $ 0.3449 $ 0.3449 $ 0.3449 Saznajte više o cijeni Kryll (KRL)

Kryll (KRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kryll (KRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KRL tokena, istražite KRL cijenu tokena uživo!

Kryll (KRL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KRL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KRL povijest cijena odmah!

KRL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KRL? Naša KRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KRL predviđanje cijene tokena odmah!

