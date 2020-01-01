Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keyboard Cat (KEYCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keyboard Cat (KEYCAT) Informacije Službena web stranica: https://keyboardcat.fun Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Kupi KEYCAT odmah!

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keyboard Cat (KEYCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.92M $ 47.92M $ 47.92M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.92M $ 47.92M $ 47.92M Povijesni maksimum: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Povijesni minimum: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Trenutna cijena: $ 0.004792 $ 0.004792 $ 0.004792 Saznajte više o cijeni Keyboard Cat (KEYCAT)

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keyboard Cat (KEYCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KEYCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KEYCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KEYCAT tokena, istražite KEYCAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KEYCAT Jeste li zainteresirani za dodavanje Keyboard Cat (KEYCAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KEYCAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KEYCAT na MEXC-u odmah!

Keyboard Cat (KEYCAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KEYCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KEYCAT povijest cijena odmah!

KEYCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KEYCAT? Naša KEYCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KEYCAT predviđanje cijene tokena odmah!

