Keyboard Cat Logotip

Keyboard Cat Cijena(KEYCAT)

1 KEYCAT u USD cijena uživo:

$0.004607
-7.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Keyboard Cat (KEYCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:56:16 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004458
24-satna najniža cijena
$ 0.005266
24-satna najviša cijena

$ 0.004458
$ 0.005266
$ 0.017867018297411316
$ 0.000206991672661933
+0.17%

-7.50%

+10.55%

+10.55%

Keyboard Cat (KEYCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004607. Tijekom protekla 24 sata, KEYCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004458 i najviše cijene $ 0.005266, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEYCAT je $ 0.017867018297411316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000206991672661933.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEYCAT se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -7.50% u posljednjih 24 sata i +10.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keyboard Cat (KEYCAT)

No.580

$ 46.07M
$ 125.87K
$ 46.07M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keyboard Cat je $ 46.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 125.87K. Količina u optjecaju KEYCAT je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.07M.

Keyboard Cat (KEYCAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Keyboard Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00037354-7.50%
30 dana$ +0.001421+44.60%
60 dana$ +0.001176+34.27%
90 dana$ +0.000057+1.25%
Keyboard Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KEYCAT od $ -0.00037354 (-7.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Keyboard Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001421 (+44.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Keyboard Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KEYCAT od $ +0.001176 (+34.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Keyboard Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000057 (+1.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Keyboard Cat (KEYCAT)?

Pogledajte Keyboard Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Keyboard Cat (KEYCAT)

Keyboard Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Keyboard Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KEYCAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Keyboard Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Keyboard Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Keyboard Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Keyboard Cat (KEYCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Keyboard Cat (KEYCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Keyboard Cat.

Provjerite Keyboard Cat predviđanje cijene sada!

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Keyboard Cat (KEYCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KEYCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Keyboard Cat (KEYCAT)

Tražiš kako kupiti Keyboard Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Keyboard Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KEYCAT u lokalnim valutama

1 Keyboard Cat(KEYCAT) u VND
121.233205
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u AUD
A$0.00700264
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u GBP
0.00336311
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u EUR
0.00391595
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u USD
$0.004607
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u MYR
RM0.01944154
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u TRY
0.18943984
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u JPY
¥0.677229
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u ARS
ARS$6.34572787
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u RUB
0.37118599
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u INR
0.405416
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u IDR
Rp75.52457808
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u KRW
6.41639925
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u PHP
0.26315184
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u EGP
￡E.0.22357771
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u BRL
R$0.02501601
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u CAD
C$0.00631159
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u BDT
0.55988871
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u NGN
7.05511373
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u COP
$18.50198842
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u ZAR
R.0.0810832
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u UAH
0.19059159
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u VES
Bs0.672622
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u CLP
$4.46879
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u PKR
Rs1.30543952
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u KZT
2.47953347
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u THB
฿0.14885217
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u TWD
NT$0.14106634
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u AED
د.إ0.01690769
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u CHF
Fr0.0036856
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u HKD
HK$0.03588853
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u AMD
֏1.76107182
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u MAD
.د.م0.04137086
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u MXN
$0.08587448
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u SAR
ريال0.01727625
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u PLN
0.01676948
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u RON
лв0.01994831
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u SEK
kr0.04325973
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u BGN
лв0.00764762
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u HUF
Ft1.55481643
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u CZK
0.09605595
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u KWD
د.ك0.001405135
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u ILS
0.01543345
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u AOA
Kz4.19960299
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u BHD
.د.ب0.001732232
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u BMD
$0.004607
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u DKK
kr0.02934659
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u HNL
L0.12051912
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u MUR
0.2110006
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u NAD
$0.08089892
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u NOK
kr0.04607
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u NZD
$0.00778583
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u PAB
B/.0.004607
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u PGK
K0.01948761
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u QAR
ر.ق0.01676948
1 Keyboard Cat(KEYCAT) u RSD
дин.0.46106856

Keyboard Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Keyboard Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Keyboard Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Keyboard Cat

Koliko Keyboard Cat (KEYCAT) vrijedi danas?
Cijena KEYCAT uživo u USD je 0.004607 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KEYCAT u USD?
Trenutačna cijena KEYCAT u USD je $ 0.004607. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Keyboard Cat?
Tržišna kapitalizacija za KEYCAT je $ 46.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KEYCAT?
Količina u optjecaju za KEYCAT je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KEYCAT?
KEYCAT je postigao ATH cijenu od 0.017867018297411316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KEYCAT?
KEYCAT je vidio ATL cijenu od 0.000206991672661933 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KEYCAT?
24-satni obujam trgovanja za KEYCAT je $ 125.87K USD.
Hoće li KEYCAT još narasti ove godine?
KEYCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KEYCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Keyboard Cat (KEYCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

