Mobox (MBOX) Informacije MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Službena web stranica: https://www.mobox.io/#/ Bijela knjiga: https://faqen.mobox.io Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Kupi MBOX odmah!

Mobox (MBOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mobox (MBOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.40M $ 27.40M $ 27.40M Ukupna količina: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Količina u optjecaju: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.14M $ 30.14M $ 30.14M Povijesni maksimum: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 Povijesni minimum: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Trenutna cijena: $ 0.05476 $ 0.05476 $ 0.05476 Saznajte više o cijeni Mobox (MBOX)

Mobox (MBOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mobox (MBOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBOX tokena, istražite MBOX cijenu tokena uživo!

Mobox (MBOX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MBOX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MBOX povijest cijena odmah!

