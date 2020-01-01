Aleo (ALEO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aleo (ALEO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aleo (ALEO) Informacije Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Službena web stranica: https://aleo.org/ Bijela knjiga: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Istraživač blokova: https://aleoscan.io/ Kupi ALEO odmah!

Aleo (ALEO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aleo (ALEO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 116.20M $ 116.20M $ 116.20M Ukupna količina: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Količina u optjecaju: $ 470.82M $ 470.82M $ 470.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 447.42M $ 447.42M $ 447.42M Povijesni maksimum: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Povijesni minimum: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Trenutna cijena: $ 0.2468 $ 0.2468 $ 0.2468 Saznajte više o cijeni Aleo (ALEO)

Aleo (ALEO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aleo (ALEO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALEO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALEO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALEO tokena, istražite ALEO cijenu tokena uživo!

