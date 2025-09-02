IQ (IQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003219. Tijekom protekla 24 sata, IQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003208 i najviše cijene $ 0.003334, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IQ je $ 0.07653030008077621, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000624084526758.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IQ se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu IQ (IQ)
No.442
$ 73.12M
$ 73.12M$ 73.12M
$ 159.41K
$ 159.41K$ 159.41K
$ 193.14M
$ 193.14M$ 193.14M
22.72B
22.72B 22.72B
60,000,000,000
60,000,000,000 60,000,000,000
22,716,159,587.929
22,716,159,587.929 22,716,159,587.929
37.86%
2018-07-14 00:00:00
EOS
Trenutačna tržišna kapitalizacija IQ je $ 73.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.41K. Količina u optjecaju IQ je 22.72B, s ukupnom količinom od 22716159587.929. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.14M.
IQ (IQ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena IQ za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000871
-0.27%
30 dana
$ -0.000215
-6.27%
60 dana
$ -0.000385
-10.69%
90 dana
$ -0.0007
-17.87%
IQ promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IQ od $ -0.00000871 (-0.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
IQ 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000215 (-6.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
IQ 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IQ od $ -0.000385 (-10.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
IQ 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0007 (-17.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IQ (IQ)?
The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.
IQ dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IQ ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti IQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o IQ na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IQ učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
IQ Predviđanje cijene (USD)
Koliko će IQ (IQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IQ (IQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IQ.
Razumijevanje tokenomike IQ (IQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti IQ (IQ)
Tražiš kako kupiti IQ? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IQ na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.