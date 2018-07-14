IQ (IQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IQ (IQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IQ (IQ) Informacije The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Službena web stranica: https://iqai.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Kupi IQ odmah!

IQ (IQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IQ (IQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.54M $ 75.54M $ 75.54M Ukupna količina: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B Količina u optjecaju: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 196.44M $ 196.44M $ 196.44M Povijesni maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Povijesni minimum: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Trenutna cijena: $ 0.003274 $ 0.003274 $ 0.003274 Saznajte više o cijeni IQ (IQ)

IQ (IQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IQ (IQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IQ tokena, istražite IQ cijenu tokena uživo!

