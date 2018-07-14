IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

ImeIQ

PoredakNo.442

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju23,074,159,577.929

Maksimalna količina60,000,000,000

Ukupna količina23,074,159,577.929

Stopa optjecaja0.3845%

Datum izdavanja2018-07-14 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.07653030008077621,2018-07-16

Najniža cijena0.000624084526758,2020-03-13

Javni blockchainEOS

Sektor

Društvene mreže

