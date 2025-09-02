Više o IMO

IMO Invest Logotip

IMO Invest Cijena(IMO)

1 IMO u USD cijena uživo:

-9.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena IMO Invest (IMO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:16 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.30%

-9.47%

-9.36%

-9.36%

IMO Invest (IMO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.328. Tijekom protekla 24 sata, IMOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.294 i najviše cijene $ 1.473, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMO je $ 4.182593905306966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMO se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -9.47% u posljednjih 24 sata i -9.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IMO Invest (IMO)

No.4138

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija IMO Invest je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.54K. Količina u optjecaju IMO je 0.00, s ukupnom količinom od 19678029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.56M.

IMO Invest (IMO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena IMO Invest za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.13892-9.47%
30 dana$ -0.019-1.42%
60 dana$ +0.132+11.03%
90 dana$ -0.375-22.02%
IMO Invest promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IMO od $ -0.13892 (-9.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

IMO Invest 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.019 (-1.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

IMO Invest 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IMO od $ +0.132 (+11.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

IMO Invest 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.375 (-22.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IMO Invest (IMO)?

Pogledajte IMO Invest stranicu Povijest cijena sada.

Što je IMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

IMO Invest dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IMO Invest ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IMO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o IMO Invest na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IMO Invest učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IMO Invest Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IMO Invest (IMO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IMO Invest (IMO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IMO Invest.

Provjerite IMO Invest predviđanje cijene sada!

IMO Invest (IMO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IMO Invest (IMO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IMO Invest (IMO)

Tražiš kako kupiti IMO Invest? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IMO Invest na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IMO u lokalnim valutama

1 IMO Invest(IMO) u VND
34,946.32
1 IMO Invest(IMO) u AUD
A$2.01856
1 IMO Invest(IMO) u GBP
0.96944
1 IMO Invest(IMO) u EUR
1.1288
1 IMO Invest(IMO) u USD
$1.328
1 IMO Invest(IMO) u MYR
RM5.60416
1 IMO Invest(IMO) u TRY
54.6472
1 IMO Invest(IMO) u JPY
¥195.216
1 IMO Invest(IMO) u ARS
ARS$1,829.20048
1 IMO Invest(IMO) u RUB
106.99696
1 IMO Invest(IMO) u INR
116.9968
1 IMO Invest(IMO) u IDR
Rp21,770.48832
1 IMO Invest(IMO) u KRW
1,849.572
1 IMO Invest(IMO) u PHP
76.028
1 IMO Invest(IMO) u EGP
￡E.64.46112
1 IMO Invest(IMO) u BRL
R$7.22432
1 IMO Invest(IMO) u CAD
C$1.81936
1 IMO Invest(IMO) u BDT
161.684
1 IMO Invest(IMO) u NGN
2,033.68592
1 IMO Invest(IMO) u COP
$5,333.32768
1 IMO Invest(IMO) u ZAR
R.23.35952
1 IMO Invest(IMO) u UAH
55.0456
1 IMO Invest(IMO) u VES
Bs193.888
1 IMO Invest(IMO) u CLP
$1,285.504
1 IMO Invest(IMO) u PKR
Rs376.93952
1 IMO Invest(IMO) u KZT
716.28336
1 IMO Invest(IMO) u THB
฿42.88112
1 IMO Invest(IMO) u TWD
NT$40.68992
1 IMO Invest(IMO) u AED
د.إ4.87376
1 IMO Invest(IMO) u CHF
Fr1.0624
1 IMO Invest(IMO) u HKD
HK$10.34512
1 IMO Invest(IMO) u AMD
֏508.0264
1 IMO Invest(IMO) u MAD
.د.م11.952
1 IMO Invest(IMO) u MXN
$24.7672
1 IMO Invest(IMO) u SAR
ريال4.98
1 IMO Invest(IMO) u PLN
4.83392
1 IMO Invest(IMO) u RON
лв5.75024
1 IMO Invest(IMO) u SEK
kr12.4832
1 IMO Invest(IMO) u BGN
лв2.21776
1 IMO Invest(IMO) u HUF
Ft448.63824
1 IMO Invest(IMO) u CZK
27.71536
1 IMO Invest(IMO) u KWD
د.ك0.40504
1 IMO Invest(IMO) u ILS
4.4488
1 IMO Invest(IMO) u AOA
Kz1,210.56496
1 IMO Invest(IMO) u BHD
.د.ب0.500656
1 IMO Invest(IMO) u BMD
$1.328
1 IMO Invest(IMO) u DKK
kr8.45936
1 IMO Invest(IMO) u HNL
L34.80688
1 IMO Invest(IMO) u MUR
60.8224
1 IMO Invest(IMO) u NAD
$23.3728
1 IMO Invest(IMO) u NOK
kr13.26672
1 IMO Invest(IMO) u NZD
$2.24432
1 IMO Invest(IMO) u PAB
B/.1.328
1 IMO Invest(IMO) u PGK
K5.61744
1 IMO Invest(IMO) u QAR
ر.ق4.8472
1 IMO Invest(IMO) u RSD
дин.132.98592

IMO Invest Resurs

Za dublje razumijevanje IMO Invest, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena IMO Invest web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IMO Invest

Koliko IMO Invest (IMO) vrijedi danas?
Cijena IMO uživo u USD je 1.328 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMO u USD?
Trenutačna cijena IMO u USD je $ 1.328. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IMO Invest?
Tržišna kapitalizacija za IMO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMO?
Količina u optjecaju za IMO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMO?
IMO je postigao ATH cijenu od 4.182593905306966 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMO?
IMO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMO?
24-satni obujam trgovanja za IMO je $ 71.54K USD.
Hoće li IMO još narasti ove godine?
IMO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
IMO Invest (IMO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

