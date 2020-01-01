IMO Invest (IMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IMO Invest (IMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IMO Invest (IMO) Informacije Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered. Službena web stranica: https://imo-invest.com/ Bijela knjiga: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb

IMO Invest (IMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IMO Invest (IMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.66M $ 29.66M $ 29.66M Povijesni maksimum: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 1.483 $ 1.483 $ 1.483 Saznajte više o cijeni IMO Invest (IMO)

IMO Invest (IMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IMO Invest (IMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMO tokena, istražite IMO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IMO Jeste li zainteresirani za dodavanje IMO Invest (IMO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IMO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

IMO Invest (IMO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IMO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

IMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMO? Naša IMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

