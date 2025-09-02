Hooked Protocol (HOOK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10779. Tijekom protekla 24 sata, HOOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10337 i najviše cijene $ 0.11428, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOOK je $ 4.062533059080115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07833259635294688.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOOK se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hooked Protocol (HOOK)
No.758
$ 27.55M
$ 27.55M$ 27.55M
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
$ 53.90M
$ 53.90M$ 53.90M
255.58M
255.58M 255.58M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hooked Protocol je $ 27.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.57M. Količina u optjecaju HOOK je 255.58M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.90M.
Hooked Protocol (HOOK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hooked Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0006506
-0.60%
30 dana
$ +0.01257
+13.20%
60 dana
$ +0.0018
+1.69%
90 dana
$ -0.01289
-10.69%
Hooked Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HOOK od $ -0.0006506 (-0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hooked Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01257 (+13.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hooked Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOOK od $ +0.0018 (+1.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hooked Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01289 (-10.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hooked Protocol (HOOK)?
Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Hooked Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hooked Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti HOOK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Hooked Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hooked Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Hooked Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Hooked Protocol (HOOK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hooked Protocol (HOOK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hooked Protocol.
Razumijevanje tokenomike Hooked Protocol (HOOK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOOK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Hooked Protocol (HOOK)
Tražiš kako kupiti Hooked Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hooked Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.