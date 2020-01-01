Hooked Protocol (HOOK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hooked Protocol (HOOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hooked Protocol (HOOK) Informacije Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Službena web stranica: https://hooked.io/ Bijela knjiga: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Kupi HOOK odmah!

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hooked Protocol (HOOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.38M $ 27.38M $ 27.38M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 259.75M $ 259.75M $ 259.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.70M $ 52.70M $ 52.70M Povijesni maksimum: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Povijesni minimum: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Trenutna cijena: $ 0.1054 $ 0.1054 $ 0.1054 Saznajte više o cijeni Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hooked Protocol (HOOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOOK tokena, istražite HOOK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HOOK Jeste li zainteresirani za dodavanje Hooked Protocol (HOOK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HOOK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HOOK na MEXC-u odmah!

Hooked Protocol (HOOK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HOOK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HOOK povijest cijena odmah!

HOOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOOK? Naša HOOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOOK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!