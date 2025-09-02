Više o HOME

Defi App Cijena(HOME)

1 HOME u USD cijena uživo:

$0.03613
$0.03613
-0.87%1D
Grafikon aktualnih cijena Defi App (HOME)
Defi App (HOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.94%

-0.86%

-6.40%

-6.40%

Defi App (HOME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03614. Tijekom protekla 24 sata, HOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0345 i najviše cijene $ 0.03722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOME je $ 0.049096069815953707, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017889405692103334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOME se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -6.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defi App (HOME)

No.373

27.20%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi App je $ 98.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.75M. Količina u optjecaju HOME je 2.72B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.40M.

Defi App (HOME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Defi App za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003171-0.86%
30 dana$ +0.00365+11.23%
60 dana$ +0.01579+77.59%
90 dana$ +0.02614+261.40%
Defi App promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HOME od $ -0.0003171 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Defi App 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00365 (+11.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Defi App 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOME od $ +0.01579 (+77.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Defi App 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02614 (+261.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Defi App (HOME)?

Pogledajte Defi App stranicu Povijest cijena sada.

Što je Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Defi App ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HOME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Defi App na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Defi App učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Defi App Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Defi App (HOME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Defi App (HOME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Defi App.

Provjerite Defi App predviđanje cijene sada!

Defi App (HOME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Defi App (HOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Defi App (HOME)

Tražiš kako kupiti Defi App? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Defi App na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HOME u lokalnim valutama

1 Defi App(HOME) u VND
951.0241
1 Defi App(HOME) u AUD
A$0.0549328
1 Defi App(HOME) u GBP
0.0263822
1 Defi App(HOME) u EUR
0.030719
1 Defi App(HOME) u USD
$0.03614
1 Defi App(HOME) u MYR
RM0.1525108
1 Defi App(HOME) u TRY
1.487161
1 Defi App(HOME) u JPY
¥5.31258
1 Defi App(HOME) u ARS
ARS$49.7795974
1 Defi App(HOME) u RUB
2.9117998
1 Defi App(HOME) u INR
3.183934
1 Defi App(HOME) u IDR
Rp592.4589216
1 Defi App(HOME) u KRW
50.333985
1 Defi App(HOME) u PHP
2.069015
1 Defi App(HOME) u EGP
￡E.1.7542356
1 Defi App(HOME) u BRL
R$0.1966016
1 Defi App(HOME) u CAD
C$0.0495118
1 Defi App(HOME) u BDT
4.400045
1 Defi App(HOME) u NGN
55.3444346
1 Defi App(HOME) u COP
$145.1404084
1 Defi App(HOME) u ZAR
R.0.6357026
1 Defi App(HOME) u UAH
1.498003
1 Defi App(HOME) u VES
Bs5.27644
1 Defi App(HOME) u CLP
$34.98352
1 Defi App(HOME) u PKR
Rs10.2579776
1 Defi App(HOME) u KZT
19.4928318
1 Defi App(HOME) u THB
฿1.1669606
1 Defi App(HOME) u TWD
NT$1.1073296
1 Defi App(HOME) u AED
د.إ0.1326338
1 Defi App(HOME) u CHF
Fr0.028912
1 Defi App(HOME) u HKD
HK$0.2815306
1 Defi App(HOME) u AMD
֏13.825357
1 Defi App(HOME) u MAD
.د.م0.32526
1 Defi App(HOME) u MXN
$0.674011
1 Defi App(HOME) u SAR
ريال0.135525
1 Defi App(HOME) u PLN
0.1315496
1 Defi App(HOME) u RON
лв0.1564862
1 Defi App(HOME) u SEK
kr0.339716
1 Defi App(HOME) u BGN
лв0.0603538
1 Defi App(HOME) u HUF
Ft12.2091762
1 Defi App(HOME) u CZK
0.7542418
1 Defi App(HOME) u KWD
د.ك0.0110227
1 Defi App(HOME) u ILS
0.121069
1 Defi App(HOME) u AOA
Kz32.9441398
1 Defi App(HOME) u BHD
.د.ب0.01362478
1 Defi App(HOME) u BMD
$0.03614
1 Defi App(HOME) u DKK
kr0.2302118
1 Defi App(HOME) u HNL
L0.9472294
1 Defi App(HOME) u MUR
1.655212
1 Defi App(HOME) u NAD
$0.636064
1 Defi App(HOME) u NOK
kr0.3610386
1 Defi App(HOME) u NZD
$0.0610766
1 Defi App(HOME) u PAB
B/.0.03614
1 Defi App(HOME) u PGK
K0.1528722
1 Defi App(HOME) u QAR
ر.ق0.131911
1 Defi App(HOME) u RSD
дин.3.6190596

Defi App Resurs

Za dublje razumijevanje Defi App, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Defi App web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Defi App

Koliko Defi App (HOME) vrijedi danas?
Cijena HOME uživo u USD je 0.03614 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOME u USD?
Trenutačna cijena HOME u USD je $ 0.03614. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Defi App?
Tržišna kapitalizacija za HOME je $ 98.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOME?
Količina u optjecaju za HOME je 2.72B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOME?
HOME je postigao ATH cijenu od 0.049096069815953707 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOME?
HOME je vidio ATL cijenu od 0.017889405692103334 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOME?
24-satni obujam trgovanja za HOME je $ 22.75M USD.
Hoće li HOME još narasti ove godine?
HOME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Defi App (HOME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 HOME = 0.03614 USD

