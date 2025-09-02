Što je Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Defi App ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti HOME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Defi App na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Defi App učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Defi App Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Defi App (HOME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Defi App (HOME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Defi App.

Provjerite Defi App predviđanje cijene sada!

Defi App (HOME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Defi App (HOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Defi App (HOME)

Tražiš kako kupiti Defi App? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Defi App na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.

HOME u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Defi App Resurs

Za dublje razumijevanje Defi App, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Defi App Koliko Defi App (HOME) vrijedi danas? Cijena HOME uživo u USD je 0.03614 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HOME u USD? $ 0.03614 . Provjerite Trenutačna cijena HOME u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Defi App? Tržišna kapitalizacija za HOME je $ 98.30M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HOME? Količina u optjecaju za HOME je 2.72B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOME? HOME je postigao ATH cijenu od 0.049096069815953707 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOME? HOME je vidio ATL cijenu od 0.017889405692103334 USD . Koliki je obujam trgovanja za HOME? 24-satni obujam trgovanja za HOME je $ 22.75M USD . Hoće li HOME još narasti ove godine? HOME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOME predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Defi App (HOME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

