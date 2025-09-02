Defi App (HOME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03614. Tijekom protekla 24 sata, HOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0345 i najviše cijene $ 0.03722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOME je $ 0.049096069815953707, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017889405692103334.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOME se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -6.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Defi App (HOME)
No.373
$ 98.30M
$ 22.75M
$ 361.40M
2.72B
10,000,000,000
10,000,000,000
27.20%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi App je $ 98.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.75M. Količina u optjecaju HOME je 2.72B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.40M.
Defi App (HOME) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Defi App za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0003171
-0.86%
30 dana
$ +0.00365
+11.23%
60 dana
$ +0.01579
+77.59%
90 dana
$ +0.02614
+261.40%
Defi App promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HOME od $ -0.0003171 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Defi App 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00365 (+11.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Defi App 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOME od $ +0.01579 (+77.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Defi App 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02614 (+261.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.
Defi App dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Defi App ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti HOME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Defi App na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Defi App učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Defi App Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Defi App (HOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Defi App (HOME)
Tražiš kako kupiti Defi App? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Defi App na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.