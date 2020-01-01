Defi App (HOME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Defi App (HOME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Defi App (HOME) Informacije Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Službena web stranica: https://defi.app Bijela knjiga: https://docs.defi.app/knowledge-base Istraživač blokova: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Kupi HOME odmah!

Defi App (HOME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Defi App (HOME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.18M $ 101.18M $ 101.18M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Povijesni maksimum: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Povijesni minimum: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Trenutna cijena: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Saznajte više o cijeni Defi App (HOME)

Defi App (HOME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Defi App (HOME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOME tokena, istražite HOME cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HOME Jeste li zainteresirani za dodavanje Defi App (HOME) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HOME, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HOME na MEXC-u odmah!

Defi App (HOME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HOME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HOME povijest cijena odmah!

HOME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOME? Naša HOME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOME predviđanje cijene tokena odmah!

