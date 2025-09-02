Više o HAPI

HAPI Cijena(HAPI)

1 HAPI u USD cijena uživo:

$2.014
+0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HAPI (HAPI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:55 (UTC+8)

HAPI (HAPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.765
24-satna najniža cijena
$ 2.048
24-satna najviša cijena

$ 1.765
$ 2.048
$ 211.78083955
$ 0
0.00%

+0.70%

-9.12%

-9.12%

HAPI (HAPI) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.014. Tijekom protekla 24 sata, HAPItrgovalo je između najniže cijene $ 1.765 i najviše cijene $ 2.048, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAPI je $ 211.78083955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAPI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -9.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HAPI (HAPI)

No.1956

$ 1.47M
$ 1.11K
$ 2.01M
732.25K
1,000,000
750,779.20666767
73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija HAPI je $ 1.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.11K. Količina u optjecaju HAPI je 732.25K, s ukupnom količinom od 750779.20666767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.01M.

HAPI (HAPI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HAPI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.014+0.70%
30 dana$ -0.171-7.83%
60 dana$ -0.148-6.85%
90 dana$ -1.512-42.89%
HAPI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HAPI od $ +0.014 (+0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HAPI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.171 (-7.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HAPI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HAPI od $ -0.148 (-6.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HAPI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.512 (-42.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HAPI (HAPI)?

Pogledajte HAPI stranicu Povijest cijena sada.

Što je HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HAPI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HAPI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HAPI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HAPI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HAPI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HAPI (HAPI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HAPI (HAPI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HAPI.

Provjerite HAPI predviđanje cijene sada!

HAPI (HAPI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HAPI (HAPI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAPI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HAPI (HAPI)

Tražiš kako kupiti HAPI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HAPI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HAPI u lokalnim valutama

1 HAPI(HAPI) u VND
52,998.41
1 HAPI(HAPI) u AUD
A$3.06128
1 HAPI(HAPI) u GBP
1.47022
1 HAPI(HAPI) u EUR
1.7119
1 HAPI(HAPI) u USD
$2.014
1 HAPI(HAPI) u MYR
RM8.49908
1 HAPI(HAPI) u TRY
82.8761
1 HAPI(HAPI) u JPY
¥296.058
1 HAPI(HAPI) u ARS
ARS$2,774.10374
1 HAPI(HAPI) u RUB
162.26798
1 HAPI(HAPI) u INR
177.4334
1 HAPI(HAPI) u IDR
Rp33,016.38816
1 HAPI(HAPI) u KRW
2,804.9985
1 HAPI(HAPI) u PHP
115.3015
1 HAPI(HAPI) u EGP
￡E.97.75956
1 HAPI(HAPI) u BRL
R$10.95616
1 HAPI(HAPI) u CAD
C$2.75918
1 HAPI(HAPI) u BDT
245.2045
1 HAPI(HAPI) u NGN
3,084.21946
1 HAPI(HAPI) u COP
$8,088.34484
1 HAPI(HAPI) u ZAR
R.35.42626
1 HAPI(HAPI) u UAH
83.4803
1 HAPI(HAPI) u VES
Bs294.044
1 HAPI(HAPI) u CLP
$1,949.552
1 HAPI(HAPI) u PKR
Rs571.65376
1 HAPI(HAPI) u KZT
1,086.29118
1 HAPI(HAPI) u THB
฿65.03206
1 HAPI(HAPI) u TWD
NT$61.70896
1 HAPI(HAPI) u AED
د.إ7.39138
1 HAPI(HAPI) u CHF
Fr1.6112
1 HAPI(HAPI) u HKD
HK$15.68906
1 HAPI(HAPI) u AMD
֏770.4557
1 HAPI(HAPI) u MAD
.د.م18.126
1 HAPI(HAPI) u MXN
$37.5611
1 HAPI(HAPI) u SAR
ريال7.5525
1 HAPI(HAPI) u PLN
7.33096
1 HAPI(HAPI) u RON
лв8.72062
1 HAPI(HAPI) u SEK
kr18.9316
1 HAPI(HAPI) u BGN
лв3.36338
1 HAPI(HAPI) u HUF
Ft680.38962
1 HAPI(HAPI) u CZK
42.03218
1 HAPI(HAPI) u KWD
د.ك0.61427
1 HAPI(HAPI) u ILS
6.7469
1 HAPI(HAPI) u AOA
Kz1,835.90198
1 HAPI(HAPI) u BHD
.د.ب0.759278
1 HAPI(HAPI) u BMD
$2.014
1 HAPI(HAPI) u DKK
kr12.82918
1 HAPI(HAPI) u HNL
L52.78694
1 HAPI(HAPI) u MUR
92.2412
1 HAPI(HAPI) u NAD
$35.4464
1 HAPI(HAPI) u NOK
kr20.11986
1 HAPI(HAPI) u NZD
$3.40366
1 HAPI(HAPI) u PAB
B/.2.014
1 HAPI(HAPI) u PGK
K8.51922
1 HAPI(HAPI) u QAR
ر.ق7.3511
1 HAPI(HAPI) u RSD
дин.201.68196

HAPI Resurs

Za dublje razumijevanje HAPI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HAPI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HAPI

Koliko HAPI (HAPI) vrijedi danas?
Cijena HAPI uživo u USD je 2.014 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAPI u USD?
Trenutačna cijena HAPI u USD je $ 2.014. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HAPI?
Tržišna kapitalizacija za HAPI je $ 1.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAPI?
Količina u optjecaju za HAPI je 732.25K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAPI?
HAPI je postigao ATH cijenu od 211.78083955 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAPI?
HAPI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAPI?
24-satni obujam trgovanja za HAPI je $ 1.11K USD.
Hoće li HAPI još narasti ove godine?
HAPI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAPI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:55:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

