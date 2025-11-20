Reaxa Cijena danas

Trenutačna cijena Reaxa (REAXA) danas je $ 0.000001901, s promjenom od 14.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REAXA u USD je $ 0.000001901 po REAXA.

Reaxa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- REAXA. Tijekom posljednja 24 sata, REAXA trgovao je između $ 0.000001837 (niska) i $ 0.000002711 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, REAXA se kretao -7.90% u posljednjem satu i -84.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 253.59K.

Informacije o tržištu Reaxa (REAXA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 253.59K$ 253.59K $ 253.59K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.03K$ 57.03K $ 57.03K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Javni blockchain MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reaxa je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 253.59K. Količina u optjecaju REAXA je --, s ukupnom količinom od 30000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.03K.