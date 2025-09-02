Što je TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

TrueFiToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TrueFiToken (TRU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TrueFiToken (TRU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TrueFiToken.

TrueFiToken (TRU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TrueFiToken (TRU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TrueFiToken (TRU)

TRU u lokalnim valutama

TrueFiToken Resurs

Za dublje razumijevanje TrueFiToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TrueFiToken Koliko TrueFiToken (TRU) vrijedi danas? Cijena TRU uživo u USD je 0.02912 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TRU u USD? $ 0.02912 . Provjerite Trenutačna cijena TRU u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija TrueFiToken? Tržišna kapitalizacija za TRU je $ 38.71M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TRU? Količina u optjecaju za TRU je 1.33B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRU? TRU je postigao ATH cijenu od 1.03732783 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRU? TRU je vidio ATL cijenu od 0.02315175652400417 USD . Koliki je obujam trgovanja za TRU? 24-satni obujam trgovanja za TRU je $ 615.55K USD . Hoće li TRU još narasti ove godine? TRU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRU predviđanje cijene za detaljniju analizu.

