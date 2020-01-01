LayerZero (ZRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LayerZero (ZRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LayerZero (ZRO) Informacije LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Službena web stranica: https://layerzero.foundation/ Bijela knjiga: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Istraživač blokova: https://layerzeroscan.com/ Kupi ZRO odmah!

LayerZero (ZRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LayerZero (ZRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 439.04M $ 439.04M $ 439.04M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 239.78M $ 239.78M $ 239.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Povijesni maksimum: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Povijesni minimum: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Trenutna cijena: $ 1.831 $ 1.831 $ 1.831 Saznajte više o cijeni LayerZero (ZRO)

LayerZero (ZRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LayerZero (ZRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZRO tokena, istražite ZRO cijenu tokena uživo!

