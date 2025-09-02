Više o GRT

GRT Informacije o cijeni

GRT Bijela knjiga

GRT Službena web stranica

GRT Tokenomija

GRT Prognoza cijena

GRT Povijest

Vodič za kupnju GRT

Konverter GRT u fiducijarnu valutu

GRT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Graph Token Logotip

Graph Token Cijena(GRT)

1 GRT u USD cijena uživo:

$0.08568
$0.08568$0.08568
-1.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Graph Token (GRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:44:38 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.08534
$ 0.08534$ 0.08534
24-satna najniža cijena
$ 0.09149
$ 0.09149$ 0.09149
24-satna najviša cijena

$ 0.08534
$ 0.08534$ 0.08534

$ 0.09149
$ 0.09149$ 0.09149

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-1.81%

+0.68%

+0.68%

Graph Token (GRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08574. Tijekom protekla 24 sata, GRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08534 i najviše cijene $ 0.09149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRT je $ 2.87513516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRT se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i +0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Graph Token (GRT)

No.80

$ 897.25M
$ 897.25M$ 897.25M

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 972.28M
$ 972.28M$ 972.28M

10.46B
10.46B 10.46B

11,339,806,403.525991
11,339,806,403.525991 11,339,806,403.525991

0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Graph Token je $ 897.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.60M. Količina u optjecaju GRT je 10.46B, s ukupnom količinom od 11339806403.525991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 972.28M.

Graph Token (GRT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Graph Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015794-1.81%
30 dana$ -0.0024-2.73%
60 dana$ -0.00162-1.86%
90 dana$ -0.0117-12.01%
Graph Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GRT od $ -0.0015794 (-1.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Graph Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0024 (-2.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Graph Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRT od $ -0.00162 (-1.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Graph Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0117 (-12.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Graph Token (GRT)?

Pogledajte Graph Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Graph Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Graph Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Graph Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Graph Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Graph Token (GRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Graph Token (GRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Graph Token.

Provjerite Graph Token predviđanje cijene sada!

Graph Token (GRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Graph Token (GRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Graph Token (GRT)

Tražiš kako kupiti Graph Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Graph Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GRT u lokalnim valutama

1 Graph Token(GRT) u VND
2,256.2481
1 Graph Token(GRT) u AUD
A$0.1303248
1 Graph Token(GRT) u GBP
0.0625902
1 Graph Token(GRT) u EUR
0.072879
1 Graph Token(GRT) u USD
$0.08574
1 Graph Token(GRT) u MYR
RM0.3618228
1 Graph Token(GRT) u TRY
3.5256288
1 Graph Token(GRT) u JPY
¥12.60378
1 Graph Token(GRT) u ARS
ARS$118.0991334
1 Graph Token(GRT) u RUB
6.9080718
1 Graph Token(GRT) u INR
7.54512
1 Graph Token(GRT) u IDR
Rp1,405.5735456
1 Graph Token(GRT) u KRW
119.414385
1 Graph Token(GRT) u PHP
4.8974688
1 Graph Token(GRT) u EGP
￡E.4.1601048
1 Graph Token(GRT) u BRL
R$0.4655682
1 Graph Token(GRT) u CAD
C$0.1174638
1 Graph Token(GRT) u BDT
10.4199822
1 Graph Token(GRT) u NGN
131.100747
1 Graph Token(GRT) u COP
$344.3369844
1 Graph Token(GRT) u ZAR
R.1.509024
1 Graph Token(GRT) u UAH
3.5470638
1 Graph Token(GRT) u VES
Bs12.51804
1 Graph Token(GRT) u CLP
$83.1678
1 Graph Token(GRT) u PKR
Rs24.2952864
1 Graph Token(GRT) u KZT
46.1461254
1 Graph Token(GRT) u THB
฿2.769402
1 Graph Token(GRT) u TWD
NT$2.6253588
1 Graph Token(GRT) u AED
د.إ0.3146658
1 Graph Token(GRT) u CHF
Fr0.068592
1 Graph Token(GRT) u HKD
HK$0.6679146
1 Graph Token(GRT) u AMD
֏32.7749724
1 Graph Token(GRT) u MAD
.د.م0.7699452
1 Graph Token(GRT) u MXN
$1.5973362
1 Graph Token(GRT) u SAR
ريال0.321525
1 Graph Token(GRT) u PLN
0.3120936
1 Graph Token(GRT) u RON
лв0.3712542
1 Graph Token(GRT) u SEK
kr0.8050986
1 Graph Token(GRT) u BGN
лв0.1431858
1 Graph Token(GRT) u HUF
Ft28.9363926
1 Graph Token(GRT) u CZK
1.787679
1 Graph Token(GRT) u KWD
د.ك0.0261507
1 Graph Token(GRT) u ILS
0.287229
1 Graph Token(GRT) u AOA
Kz78.1580118
1 Graph Token(GRT) u BHD
.د.ب0.03223824
1 Graph Token(GRT) u BMD
$0.08574
1 Graph Token(GRT) u DKK
kr0.5461638
1 Graph Token(GRT) u HNL
L2.2429584
1 Graph Token(GRT) u MUR
3.926892
1 Graph Token(GRT) u NAD
$1.5055944
1 Graph Token(GRT) u NOK
kr0.8574
1 Graph Token(GRT) u NZD
$0.1449006
1 Graph Token(GRT) u PAB
B/.0.08574
1 Graph Token(GRT) u PGK
K0.3626802
1 Graph Token(GRT) u QAR
ر.ق0.3120936
1 Graph Token(GRT) u RSD
дин.8.5808592

Graph Token Resurs

Za dublje razumijevanje Graph Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Graph Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Graph Token

Koliko Graph Token (GRT) vrijedi danas?
Cijena GRT uživo u USD je 0.08574 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRT u USD?
Trenutačna cijena GRT u USD je $ 0.08574. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Graph Token?
Tržišna kapitalizacija za GRT je $ 897.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRT?
Količina u optjecaju za GRT je 10.46B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRT?
GRT je postigao ATH cijenu od 2.87513516 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRT?
GRT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRT?
24-satni obujam trgovanja za GRT je $ 2.60M USD.
Hoće li GRT još narasti ove godine?
GRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:44:38 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GRT u USD kalkulator

Iznos

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.08574 USD

Trgujte GRT

GRTUSDT
$0.08568
$0.08568$0.08568
-1.82%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine