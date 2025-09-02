Graph Token (GRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08574. Tijekom protekla 24 sata, GRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08534 i najviše cijene $ 0.09149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRT je $ 2.87513516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRT se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i +0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Graph Token (GRT)
No.80
$ 897.25M
$ 2.60M
$ 972.28M
10.46B
11,339,806,403.525991
0.02%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Graph Token je $ 897.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.60M. Količina u optjecaju GRT je 10.46B, s ukupnom količinom od 11339806403.525991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 972.28M.
Graph Token (GRT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Graph Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0015794
-1.81%
30 dana
$ -0.0024
-2.73%
60 dana
$ -0.00162
-1.86%
90 dana
$ -0.0117
-12.01%
Graph Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GRT od $ -0.0015794 (-1.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Graph Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0024 (-2.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Graph Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRT od $ -0.00162 (-1.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Graph Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0117 (-12.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
Graph Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Graph Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Graph Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Graph Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.