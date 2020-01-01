Graph Token (GRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Graph Token (GRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Graph Token (GRT) Informacije The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Službena web stranica: https://thegraph.com Bijela knjiga: https://thegraph.com/docs/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Kupi GRT odmah!

Graph Token (GRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Graph Token (GRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 913.37M $ 913.37M $ 913.37M Ukupna količina: $ 11.34B $ 11.34B $ 11.34B Količina u optjecaju: $ 10.47B $ 10.47B $ 10.47B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 989.72M $ 989.72M $ 989.72M Povijesni maksimum: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.08725 $ 0.08725 $ 0.08725 Saznajte više o cijeni Graph Token (GRT)

Graph Token (GRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Graph Token (GRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRT tokena, istražite GRT cijenu tokena uživo!

