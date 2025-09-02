Više o GHST

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:43:29 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Informacije o cijeni (USD)

Aavegotchi (GHST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4249. Tijekom protekla 24 sata, GHSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4167 i najviše cijene $ 0.4489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHST je $ 3.775128609064033, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3119235086974025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHST se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -2.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aavegotchi (GHST)

No.830

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

$ 299.56K
$ 299.56K$ 299.56K

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aavegotchi je $ 22.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 299.56K. Količina u optjecaju GHST je 52.75M, s ukupnom količinom od 52747802.71425598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.41M.

Aavegotchi (GHST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aavegotchi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007877-1.82%
30 dana$ +0.0214+5.30%
60 dana$ +0.044+11.55%
90 dana$ +0.0126+3.05%
Aavegotchi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GHST od $ -0.007877 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aavegotchi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0214 (+5.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aavegotchi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GHST od $ +0.044 (+11.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aavegotchi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0126 (+3.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aavegotchi (GHST)?

Pogledajte Aavegotchi stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aavegotchi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GHST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aavegotchi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aavegotchi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aavegotchi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aavegotchi (GHST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aavegotchi (GHST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aavegotchi.

Provjerite Aavegotchi predviđanje cijene sada!

Aavegotchi (GHST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aavegotchi (GHST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GHST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aavegotchi (GHST)

Tražiš kako kupiti Aavegotchi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aavegotchi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aavegotchi

Koliko Aavegotchi (GHST) vrijedi danas?
Cijena GHST uživo u USD je 0.4249 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GHST u USD?
Trenutačna cijena GHST u USD je $ 0.4249. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aavegotchi?
Tržišna kapitalizacija za GHST je $ 22.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GHST?
Količina u optjecaju za GHST je 52.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GHST?
GHST je postigao ATH cijenu od 3.775128609064033 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GHST?
GHST je vidio ATL cijenu od 0.3119235086974025 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GHST?
24-satni obujam trgovanja za GHST je $ 299.56K USD.
Hoće li GHST još narasti ove godine?
GHST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GHST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:43:29 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

